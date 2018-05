Claudio Fermín: Quienes estamos “indignados” con Maduro no tenemos otra opción que votar

ND / foto: @primerapagina / 3 may 2018.- Claudio Fermín, jefe del comando de campaña de Henri Falcón, aseguró este jueves que los comicios presidenciales del 20 de mayo significan para el venezolano, una oportunidad de sacar a Nicolás Maduro del poder. Durante una entrevista en Primera Página, transmitida por Globovisión, el connotado dirigente político hizo un llamado a los venezolanos “indignados” a no dejar pasar este día, pues de lo contrario “la próxima oportunidad será dentro de seis años”, acotó.

“Quienes estamos indignados no vemos otra propuesta seria, nosotros no proponemos fantasía, hay que aprovechar esta oportunidad. Podemos salir de Nicolás Maduro el 20 de mayo y de esa política económica errada (…) yo invito a nuestro país a que esta oportunidad no sea dilapidada, podemos salir de este hoyo”, agregó.

Fermín agradeció a dirigentes de otros partidos políticos por haberse sumado a las filas de Henri Falcón, en especial, al diputado por el estado Delta Amacuro, José Antonio España, quien ayer quedó formalmente fuera del equipo de Primero Justicia tras anunciar su apoyo a las elecciones del 20 de mayo, así como también hizo mención especial a las palabras de Enrique Márquez, diputado por Un Nuevo Tiempo.

“Observo con esperanza los cambios que veo a diario (…) esta es la opción real, la gente está tomando conciencia que Falcón representa un cambio de amplitud, en contra de un gobierno sectario, Falcón promueve un gobierno a favor de la reconciliación de los venezolanos”, destacó.

En materia económica, el también profesor universitario recordó la propuesta de Falcón de dolarizar el país, opción que evalúa de manera positiva al considerarla “un estímulo” para el productor.

“La actividad económica sin libertad va mal, los consumidores en todo el país no tienen capacidad adquisitiva, Falcón ha planteado que debemos entender que para que la economía funcione, la producción debe ser estimulada y reconocida”, señaló.

En cuanto a la postura de países que dicen no reconocer los resultados de las elecciones en Venezuela, Claudio Fermín lo ve como una “torpeza”, pues insiste en que tales comicios son una oportunidad del venezolano para salir de esta crisis.

“El mundo tendrá que reconocer cuando Henri Falcón reconozca la autonomía de la Asamblea Nacional o libere a los presos políticos; ese mundo tendrá que cambiar de actitud”, dijo al respecto.

Al momento de ser consultado por la audiencia, entre las inquietudes más recurrentes estaba la promesa de Falcón de renunciar a la candidatura si no existía la posibilidad de observadores internacionales, a lo que Claudio Fermín respondió: “Henri Falcón sí honró su palabra, ha hecho las diligencias necesarias para esa observación internacional. Ha visitado la OEA, la ONU, ha reclamado esos observadores, pero el mejor observador será el testigo de mesa que ese domingo defenderá los votos”.

Y en cuanto a las denuncia sobre “ventajismo” por parte del CNE, el dirigente considera que siempre han existido y que el 20 de mayo no se trata de un plebiscito para decidir si Tibisay Lucena se queda o no en el Consejo Nacional Electoral.

