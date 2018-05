Claudio Fermín no ha podido votar: “Estamos esperando a los miembros de mesa”

ND / 20 may 2018.- Claudio Fermín, jefe de campaña del candidato Henri Falcón, llegó a su centro de votación alrededor de las 09:20 a.m., pero no ha podido ejercer su derecho al voto pues no han llegado los miembros de mesa correspondientes.

“Estamos esperando que lleguen los miembros de mesa y lo haremos todo el tiempo que sea necesario pero vamos a votar”, dijo Fermín a los medios.

A su vez explicó que el retardo de los testigos podría deberse a que los mismos recibieron sus credenciales tarde. “He observado que la entrega de credenciales en estos sitios fue tardía. No es que no estaban los testigos, sino que recibieron sus credenciales con tardanza y eso quizás ha influido en la apertura de alguno de los centros. Pero aspiro que eso se haga con normalidad pronto”, sostuvo.

Previamente Fermín instó a los venezolanos a no “engavetar” sus opiniones y expresarlas a través del voto. “Para nosotros los venezolanos este es un día muy importante, porque es el día de dejar registro de lo que sentimos, de lo que pensamos. Si eso que llevamos por dentro, si los sueños que tenemos para nuestro país, si las opiniones que hemos vendo labrando sobre cómo debe conducirse Venezuela nos las guardamos, si se engavetan, bueno, esas opiniones dejan de tener efecto”, precisó.

Asimismo aseguró que el voto “es la manera como nosotros los venezolanos podemos darle un domicilio práctico a lo que nosotros aspiramos por venezuela”.

El jefe de campaña de Falcón reiteró su llamado a defender la institucion del voto. “El voto ha sido muy acoasado. Por una parte cuando se cometen irregularidades, ventajismo, y por otra parte cuando se le pide al ciudadano que no haga uso de él, que lo desprecie”, enfatizó.

“Nosotros hemos levantado la bandera del voto, llamamos a votar. Nos interesa la opinion de los venezolanos, y esa opinion tiene el valor para empinarse por encima de cualqueir circunstancia”, acotó.

Etiquetas: Claudio Fermín | miembros de mesa