Ciudadanos de la Gran Caracas rechazaron falla eléctrica de Hidrocapital

Jennifer Suárez / 3 may 2018.- Luego de que Hidrocapital informara que las operaciones del Sistema Tuy III se encuentran paralizadas debido a una falla eléctrica, varias personas han reaccionado a través de las redes sociales en rechazo a tal acontecimiento.

“Leo las noticias y creo que más que Marines, Venezuela lo que necesita es un desembarco de ingenieros y especialistas de todo tipo que pongan eso a andar otra vez. No hay agua, no hay luz, no hay gasolina, no hay nada”, expresó un usuario a través de Twitter.

Los usuarios de la red social resaltaron que “las excusas de Hidrocapital son inagotables; en Baruta, Santa Rosa de Lima parte alta , estamos sin agua desde antes de Semana Santa , sólo unas dos horas de agua con poca presión, una vez a la semana. Estas tres últimas semanas han sido un caos”.

“Entonces todas las semanas es una excusa nueva, sino es Corpoelec es un tubo, una averia, el tipo de la estación de bombeo lo robaron, se quedó dormido, apago la bomba porque el ruido le molesta para dormir! Incapaces!!!”, eran algunos de los comentarios que realizaron los ciudadanos luego de que Hidrocapital publicara la falla.

Cabe destacar que dicha falla eléctrica afectó a gran parte de la Gran Caracas, por lo que algunas de las zonas que se encuentran sin suministro de agua son:

23 de Enero: El Mirador, Nueva Caracas, Cierra Maestra, Zona E y F.

El Mirador, Nueva Caracas, Cierra Maestra, Zona E y F. Sucre : Altavista (parte alta), Casalta I, El Amparo (parte baja), Gramoven, La Silsa (2do y 3er Plan), Lomas de Urdaneta, Pérez Bonalde (desde la Av. Bolívar hasta la calle Panamericana).

: Altavista (parte alta), Casalta I, El Amparo (parte baja), Gramoven, La Silsa (2do y 3er Plan), Lomas de Urdaneta, Pérez Bonalde (desde la Av. Bolívar hasta la calle Panamericana). Propatria : Bloque 1 y 2, Los Magallanes de Catia (parte alta).

: Bloque 1 y 2, Los Magallanes de Catia (parte alta). San Juan : Artigas, El Amaparo (parte baja), El Atlántico, El Guarataro, La Quebradita, Los Molinos, Los Eucaliptos, Nuevo Mundo, San Martín, Unión, Zona Industrial de San Martín.

: Artigas, El Amaparo (parte baja), El Atlántico, El Guarataro, La Quebradita, Los Molinos, Los Eucaliptos, Nuevo Mundo, San Martín, Unión, Zona Industrial de San Martín. San Pedro : Colinas de Santa Mónica, Rutas de Santa Mónica.

: Colinas de Santa Mónica, Rutas de Santa Mónica. La Pastora : Altos de Lídice, Camino de los Españoles y Polvorín (parte alta).

: Altos de Lídice, Camino de los Españoles y Polvorín (parte alta). El Valle: Ciudad Tiuna, Fuerte Tiuna (Batallón Ayala, Batallón Codazzi, Batallón O’leary, Comandancia General del Ejército, Escuela de Aviación de Guerra, Escuela Ecológica, Escuela de Idiomas, Escuela de Inteligencia Militar, Escuela Superior del Ejército, Ministerio de la Defensa y Polígono de Tiro), Residencias Otalora hasta el Core 5,

Zonas afectadas del estado Miranda por la avería en el sistema Tuy III:

Baruta : Chulavista, Colinas de Bello Monte (parte media y alta), Cumbres de Curumo, La Alameda, Lomas de La Alameda, Los Campitos, Parcelamiento San Juan de Santa Fe, Caurimare, Colinas de Tamanaco, El Cafetal, La Joya, Lomas de Chuao, Lomas de San Román (parte alta), Macaracuay (parte alta), San Luis, Santa Ana, Santa Clara, Santa Paula Santa Rosa de Lima (parte alta), Vizcaya.

: Chulavista, Colinas de Bello Monte (parte media y alta), Cumbres de Curumo, La Alameda, Lomas de La Alameda, Los Campitos, Parcelamiento San Juan de Santa Fe, Caurimare, Colinas de Tamanaco, El Cafetal, La Joya, Lomas de Chuao, Lomas de San Román (parte alta), Macaracuay (parte alta), San Luis, Santa Ana, Santa Clara, Santa Paula Santa Rosa de Lima (parte alta), Vizcaya. El Hatillo : Cerro Verde, Los Pomelos, El Rosario, Los Chorros (parte alta), Los Dos Caminos (parte alta), Santa Eduvigis (parte alta), Sebucán (parte intermedia).

: Cerro Verde, Los Pomelos, El Rosario, Los Chorros (parte alta), Los Dos Caminos (parte alta), Santa Eduvigis (parte alta), Sebucán (parte intermedia). Chacao : Altamira (parte alta e intermedia), Los Palos Grandes (parte alta e intermedia), Country Club, El Pedregal, La Castellana (parte alta).

: Altamira (parte alta e intermedia), Los Palos Grandes (parte alta e intermedia), Country Club, El Pedregal, La Castellana (parte alta). Sucre: Colina de Los Ruices.

Parroquias de Caracas afectadas por baja presión hacia el Sistema Tuy II

Sucre : Alta Vista (parte alta y baja), Los Frailes (parte alta y baja), Ruperto Lugo (parte alta y baja), Carretera Vieja de La Guaira, Cortada de Catia, El Refugio, Los Flores de Catia, Pérez Bonalde (entre Av. Sucre y calle Panamericana).

: Alta Vista (parte alta y baja), Los Frailes (parte alta y baja), Ruperto Lugo (parte alta y baja), Carretera Vieja de La Guaira, Cortada de Catia, El Refugio, Los Flores de Catia, Pérez Bonalde (entre Av. Sucre y calle Panamericana). San Agustín : Parque Central.

: Parque Central. San Juan : Silencio, Quinta Crespo, San Juan.

: Silencio, Quinta Crespo, San Juan. 23 de Enero : Observatorio, San Succi, La Cañada, Los Arbolitos, La Libertad (parte baja), Monte Piedad (desde bloque 1 al 7), 1ra y 2da entrada de La Marina, Zona Central del 23 de Enero (desde el bloque 5 al 30).

: Observatorio, San Succi, La Cañada, Los Arbolitos, La Libertad (parte baja), Monte Piedad (desde bloque 1 al 7), 1ra y 2da entrada de La Marina, Zona Central del 23 de Enero (desde el bloque 5 al 30). Altagracia : Altagracia Oeste, Altagracia Este.

: Altagracia Oeste, Altagracia Este. La Pastora : Barrio El Cardón, Cotiza, Diego Lozada, Hijos de Dios, La Pastora, La Pastora (casco histórico), La Esperanza, Lídice, Los Mecedores, Manicomio, Puerta Caracas, Sabana del Blanco.

: Barrio El Cardón, Cotiza, Diego Lozada, Hijos de Dios, La Pastora, La Pastora (casco histórico), La Esperanza, Lídice, Los Mecedores, Manicomio, Puerta Caracas, Sabana del Blanco. La Candelaria : Candelaria Norte.

: Candelaria Norte. Catedral : Catedral.

: Catedral. El Recreo: Alta Florida, Ávila, Chapellín, La Colina, La Florida, Las Palmas, Lomas de San Rafael, Sarría.

Etiquetas: fallas en suministro de agua | Hidrocapital