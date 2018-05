“Chúo” Torrealba: El voto es un derecho que a mí no me van a quitar

ND / 11 may 2018.- El ex secretario ejecutivo de la MUD, Jesús “Chúo” Torrealba, reiteró su disposición de ir a votar el próximo 20 de mayo en las elecciones presidenciales, en las que también se escogerán a los representrantes de los consejos legislativos del país.

“El voto es un derecho. Un derecho que a mí no me va a quitar ni Maduro con sus trampas ni la dirigencia opositora con sus incoherencias. Por eso yo voy a votar. En segundo lugar voy a votar contra el gobierno, porque el gobierno es responsable de esta emergencia humanitaria que estamos atravesando”, sostuvo.

A su juicio, es “lamentable” que líderes de la oposición llamen a la abstención y critiquen su postura de votar por Henri Falcón. “Nosotros anunciamos…que vamos a votar por Henri Falcón haciéndole exigencias, que convoque a elecciones libres sin inhabilitados, que haya una política económica que ataque la hiperinflación”, recordó.

Según Torrealba, tal como reseñó Globovisión, la propuesta del movimiento de dirigentes sociales es que se dé un gobierno de transición en el país que no incluya solo a dirigentes de Avanzada Progresista.

Esta no es la primera vez que Torrealba manifiesta su intención de voto. El pasado 5 de mayo durante un foro cuya temática era si votar o no votar, desde “las perspectiva de los barrios”; leyó una declaración de 10 puntos con los motivos de la decisión.

“Los sectores populares sienten la necesidad de cambiar el actual gobierno para resolver los gravísimos problemas que afectan a los ciudadanos en su calidad de vida, entre ellos la hiperinflación, la especulación, los pésimos servicios públicos; el aumento de la delincuencia, el pésimo servicio de transporte y para colmo la emigración masiva de familiares a hacia otros países”, rezaba el texto.

Etiquetas: Chúo Torrealba | voto