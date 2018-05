“Chúo” Torrealba votará por Falcón

ND / 5 may 2018.- El ex secretario ejecutivo de la MUD, Jesús “Chúo” Torrealba, anunció este sábado que votará por Henri Falcón en las elecciones del 20 de mayo. Anunció también el apoyo de la organización que dirige, El Radar de los Barrios, a la candidatura de Falcón.

Así lo dijo durante un foro cuya temática era si votar o no votar, desde “las perspectiva de los barrios”.

“Chúo” Torrealba leyó una declaración de 10 puntos con los motivos de la decisión. “Los sectores populares sienten la necesidad de cambiar el actual gobierno para resolver los gravísimos problemas que afectan a los ciudadanos en su calidad de vida, entre ellos la hiperinflación, la especulación, los pésimos servicios públicos; el aumento de la delincuencia, el pésimo servicio de transporte y para colmo la emigración masiva de familiares a hacia otros países”.

En el foro participaron también el director de Datanálisis, Luis Vicente León; y la arquitecta Josefina Baldó, entre otros.

Baldó dijo que el candidato presidencial Henri Falcón tiene un programa de gobierno inclusivo que garantiza una mejor calidad de vida para todos los residentes de las barriadas populares. “Es indispensable acometer las acciones de equipamiento de todos los sectores populares del país, para lo cual se requiere una solución estructural con la participación directa de las comunidades organizadas. Se necesita un cambio para construir una mejor Venezuela”, dijo.

En el foro participaron, además, la concejal por el municipio Sucre, Ingrid Palacios, quien igualmente se manifestó a favor de la candidatura de Falcón; también la luchadora social Yelitza Donís, quien al igual que Palacios manifestó que en las barriadas del este y el oeste caraqueños hay graves problemas por la falta de servicios públicos, la carestía de los alimentos, el pésimo transporte.

“Es urgente cambiar de gobierno a punta de votos para rescatar la esperanza de las mayorías de la población más necesitada de las barriadas populares”, dijeron.

Lo que dijo Luis Vicente León

El analista y experto en opinión pública, Luís Vicente León, hizo una exposición de los diferentes escenarios que están planteados a pocos días de celebrarse las elecciones presidenciales del 20M.

León hizo énfasis en que en todas las encuestas realizadas en los últimos días se corrobora que el 75 % de la población venezolana rechaza al gobierno de Nicolás Maduro y desea un cambio en la conducción de los destinos del país. Asimismo reveló que según los resultados de las encuestas, el 70 % de los venezolanos está entre muy dispuesto y dispuesto a votar. Otro dato que se confirma es que Maduro apenas tiene el 25 % de la aprobación, mientras el candidato opositor Henri Falcón oscila en un 42 por ciento. Sin embargo, toda la oposición unida tendría el 75 % de la intención de voto.

León reveló que las posibilidades de Falcón de derrotar a Maduro son “muy probables si toda la oposición a este gobierno se vuelca a los centros de votación para manifestar su opinión”.

Etiquetas: Chúo Torrealba | Falcón | Presidenciales 2018