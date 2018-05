“Chúo” Torrealba: Ni las trampas de Maduro ni la incoherencia opositora me van a quitar mi derecho al voto

ND / 13 may 2018.- El ex secretario ejecutivo de la MUD, Jesús “Chúo” Torrealba, defendió su derecho a votar en las elecciones presidenciales del próximo 20 de mayo. Y aseguró que Henri Falcón, por quien va a votar, aceptó durar cuatro años y sin reelección.

“Yo debo hacer tres precisiones”, dijo en el programa dominical de Carlos Croes por Televen. “Nosotros estamos diciendo lo que nosotros vamos a hacer. Estamos apelando a la libertad de conciencia y a ustedes señores televidentes, yo le pido que ejerza su libertad de conciencia… Nosotros le pedimos durante mucho tiempo al liderazgo político partidista de la oposición que se pusiera de acuerdo, que si íbamos a votar, que votáramos todos; y si nos íbamos a abstener, que nos abstuviéramos todos, pero que se pusieran de acuerdo. No lo hicieron. No solamente no lo hicieron, sino que enzarzaron en una disputa feroz en la que se agreden con más fuerza que la que utilizan para enfrentar el Gobierno. Así llegamos al sábado 5 de mayo… Ese día, los líderes comunitarios que estamos en El Radar de Los Barrios decidimos tomar una posición. ¿Cuál posición? La primera es que el voto es un derecho… no es una cosa que yo hacía antes porque me daba nota y ahora no hago porque me cansé. No. El voto es un derecho y ese derecho no me lo va a quitar, ni las trampas de Maduro ni la incoherencia de la dirección opositora. Vamos a votar… conta el Gobierno que es el responsable de esta emergencia humanitaria grave que estamos atravesando”.

“Y si vamos a votar contra el Gobierno – agregó -, vamos a votar por el único dirigente opositor que inscribió su candidatura. No es culpa nuestra que no se hayan puesto de acuerdo en algún otro nombre; o que no hayan hecho primarias o que no hayan establecido algún tipo de consenso. Hay un solo dirigente opositor… y vamos a votar por ese señor, por Henri Falcón. Y no porque seamos falconistas sino porque somos demócratas y a Falcón le exigimos varias cosas. En primer lugar, que su Gobierno dure apenas cuatro años y que no se pueda reelegir, cosa que ya aceptó. En segundo lugar, estamos pidiendo que haya una amplia amnistía y rehabilitación de todos los dirigentes políticos… y de todos los presos políticos. En tercer lugar le estamos pidiendo una política que pare la debacle y que reestimule la producción nacional y acabar con la hiperinflación y con el hambre. Y le estamos exigiendo que haya una política social de Estado, no de su partido ni de su Gobierno, que no chantajee a los pobres que es lo que está haciendo el Gobierno actual. Eso es lo que le estamos exigiendo al señor Henri Falcón”.

Agregó Torrealba que no creía que votar por Henri Falcón era un“desaire a la comunidad internacional”. “Lo que le estamos diciendo a todos los Gobiernos del mundo que aquí en Venezuela hay un pueblo democrático que es capaz de enfrentar al régimen tanto en las calles como en las urnas electorales”.

