“Chúo” Torrealba: Yo defiendo el voto aunque la MUD haya sido implosionada

ND / 17 may 2018.- El ex secretario ejecutivo de la MUD y activista a favor de Henri Falcón, Jesús “Chúo” Torrealba, defendió este jueves su decisión de votar por Falcón y pidió a todos los venezolanos decidir si votar o no de acuerdo con su conciencia.

Así lo dijo en Con todo y Penzini por Globovisión.

“La estrategia de la Mesa de la Unidad Democrática siempre fue una suerte de mantra, repetida hasta el cansancio. La estrategia era pacífica, constitucional, democrática y electoral… quienes estamos promoviendo eso seguimos en la política de la Unidad. Pero le inventaron algunas otras cosas: hora cero; rebeldía ascendente; huelga general; no sé qué cosa; se metieron por otro camino, se metieron por otro atajo. Nosotros con la estrategia de la Unidad logramos la inmensa victoria del 6 de diciembre”.

Y siguió: “Quienes inventaron otras cosas, bueno, nos hicieron perder todo el año 2016, todo el año 2017 y lo que va del 2018. Así que nosotros, y me refiero a los humildes luchadores sociales que trabajamos en los barrios de Venezuela, seguimos exactamente la estrategia de la Unidad… les recuerdo que, desgraciadamente, la MUD fue implosionada en el año 2017. Los cuatro partidos del llamado G-4 se pusieron de acuerdo, decapitaron la MUD, eliminaron la única instancia organizativa que la alianza tenía, que era la secretaría ejecutiva, disolvieron la vocería única… hasta la boleta de votación del plebiscito del 16 de julio… bueno, resulta que esa boleta no estaba firmada por la MUD sino por un fantasmal Movimiento Libertador. ¿Ustedes me entienden? Así que, los que implosionaron la MUD en el 2017 ahora quieren exhumarla para decir: nosotros somos la MUD y fulano de tal está fuera de ella. No vale. La MUD estaba integrada por María Corina y Ledezma, por los partidos del G-4, por la gente que apoya a Henri Falcón y esa MUD hoy está fracturada en tres plataformas y dos políticas”.

Torrealba pidió también a todos los opositores, abstencionistas o no, “mantener un nivel de respeto”. “El 21 de mayo vamos a tener que estar todos juntos en cualquiera de los dos escenarios”. El primero, que gane Falcón, “el escenario más probable… que trae un problema nuevo: el madurismo en la oposición porque si el madurismo ha sido tan irresponsable en el Gobierno, ¿ustedes se imaginan el madurismo en la oposición?”.

El segundo escenario, que gane Nicolás Maduro, “porque va a seguir el aislamiento internacional, va a seguir la hiperinflación y se va a profundizar el deterioro de la calidad de vida de los venezolanos. En ambos casos tenemos que estar unidos, así que no nos insultemos”.

Aumento de la intención de voto en los barrios. “Siento que hay una intención de voto creciente en toda la sociedad. Todas las encuestas revelan que más del 50% tiene una intención de voto duro y la media de la intención de voto de los sectores populares, eso que el horrendo castellano de los mercadólogos llaman sectores C, D y E, tienen 10 puntos por encima de la media nacional. Los barrios quieren votar más que los otros sectores sociales. Y recordemos, los barrios son la mayoría del país, los barrios ocupan 170 mil hectáreas y allí viven, aproximadamente, unos 17 millones de personas”.

Reiteró lo que considera dos falsedades: 1) “Es mentira que el voto legitime la dictadura. Eso es mentira porque toda dictadura es ilegítima por definición… pero sí hay que decir que la abstención la favorece al Gobierno”. 2) “Es mentira que votar desaire a la comunidad internacional que nos apoya. ¿Tú crees que gana Falcón el domingo y salga Almagro a decir que esa elección no vale? Hay que poner los pies en la tierra”.

Falcón es el presidente ideal para la transición. “Ahí es donde yo digo y sé que le disgusta a algunos. Si no existiera Henri Falcón habría que inventarlo. Para una transición el perfil de Falcón, que es opositor pero fue chavista; que es civil, abogado graduado, pero fue militar; es muy importante porque maneja aquellos códigos y estos también”.

A los votantes de Bertucci: “Ustedes tienen una posibilidad: perder con Bertucci o ganar con Falcón. El tema es que, si pierden con Bertucci, probablemente perdamos todos. Esa es una decisión personal porque ustedes no son el rebaño de fulano de tal… no, ustedes están buscando una esperanza… ahora, en este momento, a escasas horas del acto electoral está claro que o gana Falcón o nos seguimos hundiendo con Maduro. Ustedes tienen entonces una responsabilidad personal”.

Los come-candela: “Desde El Caracazo para acá, en los barrios sabemos que cuando surgen los discursos violentos los come-candela, a la hora del té, los come-candela ya tienen a sus hijos fuera del país y cuando suenan los primeros triqui-traqui ellos mismos agarran un avión y terminan en La Habana o en Miami, pero quien pone la sangre sobre el asfalto es el hombre de la calle, es la mujer del pueblo. El pobre sabe que sus únicos instrumentos para cambiar un Gobierno son hacerme matar en la calle y el voto, y por supuesto, se opta primero por el voto”.

