El “Che” venezolano: Estas son unas elecciones fraudulentas

ND / foto: Aporrea / 19 may 2018.- Humberto López es un venezolano más, nacido en el 23 de Enero hace unos 60 años. Pero su parecido, su postura y su vestimenta militar, similar a la del guerillero Ernesto “Che” Guevara, le han dado notoriedad aquí en Venezuela. Seguidor del fallecido presidente Hugo Chávez, desde hace un año o más no cree en Nicolás Maduro.

“Estas son unas elecciones fraudulentas”, dice, “porque mientras siga Tibisay Lucena y el mismo grupito del CNE, y sigan los mismos de siempre gobernando el país, ¿aquí a dónde vamos a ir si todo cuesta un millón, cuatro millones y cinco millones? Los niños están muriendo de hambre, los hospitales están sin medicamento y los médicos no haya como coñ… hacer… el aceite para carros vale 7 a 8 millones y este señor llamado Nicolás Maduro dice que él lo va a solucionar”.

“¿Y por qué coñ… de tu madre no lo solucionaste cuando dijiste que la constituyente iba? Entonces nos traes una vaina (ANC) que anula una Constitución (la de 1999) que realmente fue elegida por una parte de la oposición y era válida, luego dices que no sirve para un caraj.. y sacas un monstruo nuevo (ANC) que lo que haces es puro cobrar en dólares… ¿Por quién co… vamos a ir a votar? Yo iría a votar si viera a un Marcos Pérez Jiménez (y menciona a Chávez pero la frase final no se escucha bien)…”.

El video es cortesía de los periodistas Jesús Medina Ezaine e Isnardo Bravo.

vaya al foro

Etiquetas: Che venezolano | Humberto López | Maduro | Presidenciales 2018