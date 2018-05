Centenares de manifestantes protestan frente al consulado venezolano en Miami

Miami, 20 may (EFE).- Centenares de personas se manifestaron hoy frente al edificio donde está el consulado de Venezuela en Miami en contra de las elecciones “fraudulentas” en ese país, y para pedir libertad y la salida del presidente Nicolás Maduro.



Convocadas por organizaciones como Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) y representantes de partidos políticos opositores, los manifestantes se congregaron con banderas y pancartas en la avenida Brickell, en el corazón del distrito financiero de Miami, rodeados de un visible contingente policial.

Mientras gritaban consignas como “Maduro farsante, asesino de estudiantes” y enarbolaban pancartas con leyendas que equiparaban “votar” en estas elecciones con “botar”, en el consulado venezolano tenía lugar la jornada de votación para elegir presidente.

Según dijo José Antonio Colina, presidente de Veppex, a una multitud de más de 300 personas, según cálculos de fuentes independientes, solo “ocho o diez personas” habían acudido a votar en el consulado.

Efe y otros medios presentes en la manifestación no pudieron contrastar las cifras con el Consulado General de Venezuela pues se les prohibió el acceso al edificio y cuando solicitaron hablar con algún funcionario les dijeron que no había nadie disponible.

A la manifestación acudieron dirigentes políticos de la oposición venezolana exiliados en EE.UU. como Carlos Muchacho, exalcalde de Chacao, y Wagner Jiménez, exalcalde de Marturin, que exhortaron a los manifestantes a mantener la lucha contra la “dictadura” sostenida por “1.500 esbirros cubanos”, según dijo el segundo, hasta lograr la libertad.

También estuvo José Amalio Graterol, del partido Vente Venezuela, y, según las organizaciones convocantes, se esperaba a Carlos Vecchio, de Voluntad Popular, para el cierre de la manifestación.

Colina dijo a Efe que fue una “manifestación apoteósica” en “desagravio y rechazo a la gran farsa” de las elecciones de hoy en las que Maduro busca la reelección y en las que la oposición unida ha llamado a no participar.

En solidaridad con Venezuela participaron también representantes de la oposición cubana como el líder del Movimiento Democracia, el exiliado Ramón Sául Sánchez, acompañado del expreso político José Silva, delegado nacional de ese grupo en Cuba.

Ellos y los otros oradores llamaron a liberar a Cuba, Venezuela, Nicaragua y dijeron que la lucha de todos ellos es la misma.

Entre las pancartas destacaban dos grandes carteles que mostraban a Maduro y al dirigente chavista Diosdado Cabello presos detrás de las rejas, y otros donde se leía “Desconocemos el 20 de mayo. This is Fraud (“Esto es fraude” en inglés)”, “Venezolano no votes en este fraude. No te anotes” y “Votar es validar la dictadura que me separo de mi familia”.

Los manifestantes cantaron varias veces el himno venezolano y gritaron libertad para Venezuela y Cuba.

“No vamos a descansar hasta que Venezuela sea libre y democrática”, dijo Colina.

El sur de Florida, especialmente la ciudad de Doral, en el condado de Miami Dade, es donde se concentra la mayor cantidad de venezolanos en Estados Unidos, que son aproximadamente 750.000 personas, de acuerdo con organizaciones de esta comunidad.

La cifra incluye personas con residencia permanente o nacionalizadas, titulares de visas, solicitantes de asilo e inmigrantes sin permisos legales, según fuentes consultadas por Efe.

Venezuela Awareness Foundation (VAF) señala que entre 2016 y 2017 se duplicó el número de venezolanos solicitantes de asilo en EE.UU., al pasar de 14.738 a 29.250.

En el primer trimestre de 2018 los venezolanos fueron los número uno en la lista de peticionarios de asilo político en Estados Unidos, con 7.610 solicitudes. EFE

Etiquetas: elecciones 2018 | Estados Unidos | Miami | Presidenciales 2018