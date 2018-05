Castro: Gobierno intentó dilatar con presiones sesión de la OEA sobre crisis de salud en Venezuela

Betsy Alvarado V. / 3 may 2018.- El médico infectólogo, Julio Castro, quien participó como experto junto a la ONG Caritas Venezuela en la reciente sesión de la OEA que se llevó a cabo en Washington sobre la crisis de salud en Venezuela, denunció que el Gobierno del presidente Nicolás Maduro trató de impedir su participación al enviar una carta de desacrédito hacia ellos y solicitando sus nombres.

“El Gobierno venezolano mandó una carta al Consejo Permanente de la OEA, posterior a la convocatoria de la agenda donde dice textualmente que es inadmisible, inmoral y antietico el carácter de la convocatoria toda vez que se desconocen las identidades de los supuestos expertos, textualmente estoy citando la carta del gobierno venezolano y exigen suministrar los nombres de los expertos que van a hablar sobre la situación en Venezuela”, dijo Castro.

La información fue dada a conocer durante una entrevista para el periodista Cesar Miguel Rondón, en cual explicó que la información de la carta se la hizo saber alguno de los embajadores previo a la votación para formalizar la agenda del día que era el primer paso.

“El primer proceso del Consejo Permanente del OEA es la formación de la agenda y obviamente los votos tanto de los embajadores como de los del Grupo de Lima era en favor de mantener la agenda (con la participación de los expertos) y hubo una queja tanto del embajador venezolano (Samuel Moncada), como del embajador boliviano poniendo en duda nuestra capacidad de expertos (…) Con esta estrategia político-diplomática intentaba dilatar la sesión y obviarla cosa que no pudo en relación a que no tienen los votos”, relató.

Castro confesó que “eso puso la cosa para mí un poco tensa en Washington porque genera miedo, pero igual decidimos que era nuestra responsabilidad ir.”

“Nosotros dijimos lo que ya hemos dicho en reiteradas oportunidades como que la mortalidad materna aumentó en un 65 % en un año y los 400.000 casos de malaria que son información pública, no estábamos diciendo nada escondido. Y leyendo la fiscalización del debate que lo hace el propio embajador Moncada, creo que -haciendo un análisis semántico de lo que dice- acepta la magnitud de la crisis y no pone en duda que las cifras que decimos no son mentiras porque son las propias cifras del Ministerio (…) y de alguna manera me reconoce como técnico”, dijo.

Castro comentó que el Gobierno no está en capacidad de solventar la situación de salud que enfrenta el país, pues los datos del empeoramiento del sistema “no fue que empezaron con las sanciones del año pasado.”

“Los datos de la mortalidad materna empezaron desde hace 10 años y el déficit de medicamento desde el 2012, una gráfica que es terrible de la caída de importación de medicamentos en Venezuela, según la Organización Internacional del Comercio, entonces esto no es un tema de la guerra económica, esto es un tema de mala política de salud en general que viene desde el Gobierno de Hugo chávez”, sentenció.

