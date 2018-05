Carlos Larrazábal: Es triste y lamentable el cierre de Kelloggs

ND / 17 may 2018.- El presidente de Fedecámaras, Carlos Larrazábal, lamentó el cese de operaciones de la empresa Alimentos Kellogg S.A, una acción que, aunque los venezolanos la consideren intempestiva, era algo que, a juicio de Larrazábal, se veía venir.

“Es triste y lamentable que la noticia reiterada en Venezuela sea que las empresas se van del país. Este no es el primer caso, recordemos que Venezuela tenía más de 12 mil establecimientos industriales y hoy no llegamos ni a cuatro mil, todas con menos de 25 % de su capacidad instalada y según la última encuesta de Conindustria, de esas cuatro mil, unas mil indicaban que si las condiciones no mejoraban se verían obligadas a cerrar operaciones. Es lamentable que una empresa tome esta decisión, y para que lo haya hecho no se imaginan lo complejo que estaría su actividad operativa. Y esta decisión obedece a las amenazas del gobierno. En cualquier país tienes libertad de invertir, recibir dividendos y repatriar esos dividendos, en Venezuela lo quieren convertir en un delito”, expresó en entrevista para Primera Página, transmitido por Globovisión.



Larrazábal también explicó que aun y cuando se trató de un cierre intempestivo, la empresa Kelloggs se va pagando todas las prestaciones a sus trabajadores y sin deberle nada a nadie, por tanto, desestima que exista algún proceso legal en contra de su tren ejecutivo, tal y como alertaba el presidente Maduro sobre la detención de su directiva a la Interpol.

“Cualquier empresa tiene la libertad de cerrar, en la legislación venezolana sí hay persecuciones, pero son términos que no están en la legislación internacional; esta empresa se fue sin deberle nada a nadie”, acotó el Presidente de Fedecámaras.

Larrazábal reconoció el esfuerzo que hizo esta empresa para quedarse en el país, dando como ejemplo el cambio de presentación en su empaque por uno más “ecológico”, todo con la intención -dice- de despachar su producto y cumplir con sus consumidores.

Resaltó que, aunque el Gobierno tome sus instalaciones, no podrán hacer uso del nombre “Kelloggs”, pues pertenece a una transnacional; Larrazábal no descarta que le coloquen un nombre “revolucionario” y saquen al mercado un producto que a los pocos meses desaparezca.

Sobre el proceso electoral del domingo 20 de mayo, jornada que no reconoce como tal, sino más bien como un “simulacro”, opina que el resultado que de allí se obtenga, profundizará la crisis económica que atraviesa el país.

“Cuando vas a un proceso electoral bajo esas características no genera la confianza requerida para que se dé el cambio económico que Venezuela requiere. Urge cambiar el modelo económico, pero para que eso se dé, hay que cambiar el modelo político, basta con escuchar el discurso del presidente Maduro para entender que lo que quiere es profundizar lo que tenemos”, indicó el empresario.

