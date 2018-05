Capriles: Quienes promueven el odio han tenido éxito en su misión

ND / 20 may 2018.- El exgobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, repudió los calificativos hacia las personas por su posición política, bien sea que decidan ir a votar o no. A su juicio, es necesario que los venezolanos aprendan a escucharse y a identificar al “verdadero adversario”.

En una serie de tweets Capriles se refirió al escenario electoral de este 20 de mayo, marcado por la abstención. Según el dirigente opositor Carlos Ocariz, a esta hora (12:00 p.m.) “la participación es del 12%”, mientras que “en procesos anteriores es del 22%”.

Para Capriles “de las peores cosas sembradas en estos años está la intolerancia, el poco respeto por los pensamientos de los demás cuando no coinciden con los nuestros”.

“Ningún ser humano es dueño de la verdad absoluta. En estos días se leen comentarios que, sin duda, confirman que quienes promueven el odio han tenido éxito en su misión. ¿Acaso que alguien quiera votar hoy o abstenerse merece todo tipo de calificativos?”, se preguntó.

Y acotó: “¿Es que acaso conocemos a cada persona como para juzgarla? ¿Es que somos perfectos y aquellos que tienen una posición contraria no lo son? Si no escuchamos, si no aprendemos a respetarnos y a tolerarnos jamás identificaremos al verdadero adversario y no acabará esta pesadilla”.

Finalmente precisó que “todo este debate nos lleva a la conclusión que ninguna posición logró convencer a la inmensa mayoría de los venezolanos”.

“Hay claramente una ausencia de verdadera unidad y que somos humanos para equivocarnos pero también tenemos la oportunidad para rectificar”, puntualizó.

Etiquetas: abstención | Henrique Capriles | Presidenciales 2018