Calzadilla: Se puede convocar a un diálogo si se suspenden las elecciones

Jennifer Suárez / 8 may 2018.- El diputado a la Asamblea Nacional, Simón Calzadilla, aseguró este martes que, para volver a convocar un proceso de diálogo, el presidente Nicolás Maduro “debe suspender las elecciones”.

“Para intentar de nuevo un proceso de diálogo se deben suspender las elecciones del 20 de mayo. Se podrían tomar la fecha que normalmente tienen los procesos presidenciales, que es en diciembre, y tendríamos 7 meses para poder organizar unas primarias, organizar la presencia de observadores internacionales y cumplir con todas las garantías”, dijo durante el programa Por Donde Vamos, en Unión Radio.

Explicó que “el diálogo en República Dominicana consistía en que ambas partes, tanto del Gobierno como de la oposición, lograran concertar un proceso de elección y tendencias para buscarle una salida democrática y electoral a la crisis del país, y era una propuesta de diálogo donde, no solo estaba el sector electoral, sino también se trataba de la crisis humanitaria, el éxodo de venezolanos, el tema de los presos políticos, el tema de la Asamblea Nacional, la institucionalidad, la democracia… Y todo eso fue barrido por el Gobierno, a tal punto que finalmente impuso un proceso electoral que no le dio confianza a nadie, y que fue tan bochornoso la actuación del Gobierno y que hoy en día el presidente Danilo Medina dice que no va a participar en un diálogo”.

Resaltó que la oposición que participó en la mesa de negociación “fuimos testigos de cómo la manipulación del Gobierno llegó a extremos vergonzosos frente a cancilleres y el presidente de República Dominicana… Unos señores que llegaron un día diciendo que las elecciones podían ser en el segundo semestre del año, en la próxima reunión decían que en el primer semestre”.

“No solamente llegaron no cumpliendo con lo que se había conversado en República Dominicana, sino que además inhabilitaron a tres partidos políticos (…) tampoco hubo reconocimiento ni respeto, sobre todo en el marco de la masacre del Junquito”, destacó.

Calzadilla insistió que el problema de fondo es que “pese a que los rectores de las universidades, los estudiantes, la iglesia, Fedecámaras, las empresas, los sindicatos han manifestado su rechazo ante las elecciones; el Gobierno en reiteradas oportunidades ha dicho que no entregará el poder”.

“Nosotros pedimos un adelanto de las elecciones para salir, de manera urgente, de la crisis que actualmente vive el país, pero ese adelanto de las elecciones que nosotros pedimos en el 2017 era con un proceso electoral que por lo menos tuviese meses de tiempo para organizarse, no que lo hicieran en tres semanas”, enfatizó.

El parlamentario precisó que lo que hizo el Gobierno “fue colocar una fecha donde no permitía ninguna garantía de transparencia, al tal punto de que, luego de que cierran el proceso de postulaciones y se dan cuenta de que una pequeña parte de los partidos (uno solo de los 23 que conforman la unidad) se inscribe, ellos postergan el proceso electoral pero no abren nuevamente en proceso de postulación para evitar la unificación de una candidatura. Todo es una maniobra”.

vaya al foro

Etiquetas: elecciones 2018 | Presidenciales 2018 | proces de diálogo | Simón Calzadilla