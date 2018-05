Calzadilla: Han empeorado las condiciones electorales

Jesús Barreto / foto: Unión Radio / 15 may 2018.- El diputado a la Asamblea Nacional por el Movimiento Progresista de Venezuela, Simón Calzadilla, ratificó el llamado de la Mesa de la Unidad Democrática a no participar en los comicios del próximo domingo 20 de mayo. A su juicio las condiciones para acudir no solo no mejoraron, sino que empeoraron en transcurso de la campaña electoral.

“Estamos mucho más firmes, más convencidos de que la ruta correcta era no prestarse a la participación de un proceso que ha sido condenado y rechazado por tanta gente en el país y en el contexto internacional”, recalcó.

Calzadilla afirmó que la abstención es la única fórmula viable para enfrentar el venidero proceso. Agregó que respaldan el exhorto realizado por la Conferencia Episcopal Venezolana, en el que el clero invitó a posponer los comicios para finales de año.

“Ratificamos y coincidimos con la Conferencia Episcopal Venezolana que hace un llamado suspender ese acto electoral y realizarlo para finales de año, producto del establecimiento de condiciones y confiabilidad para las partes, que se convierta en una salida a la crisis que viven todos los venezolanos”, expresó.

El secretario general del MPV hizo esas declaraciones durante el programa La Entrevista, emitido por Unión Radio, en donde insistió en el que no solo no existen condiciones técnicas electorales, sino que tampoco hay “condiciones país” para invitar a la población.

“Ese evento electoral no constituye una salida a la crisis… El Gobierno construyó un proceso electoral para que se viera así porque en ningún momento tenía la disposición de construir una salida a la crisis”, señaló.

Etiquetas: 20M | condiciones electorales | Simón Calzadilla