Cabello: Sanciones demuestran que vamos por el camino correcto

Oleg Kostko / 18 may 2018.- El vicepresidente del Psuv Diosdado Cabello se pronunció este viernes sobre las recientes sanciones que el Departamento del Tesoro en su contra y aseguró que las mismas demuestran que “vamos por el camino correcto”. Lea más: En Twitter celebran sanciones de EE.UU contra Diosdado Cabello

“Sanciones inmorales del imperialismo, de la Unión Europea, de los lacayos aliados, sólo demuestra que vamos en el camino correcto, que avanzamos en una revolución auténtica. Alta moral, no han podido con nosotros ni podrán. Querido Pueblo, mucha calma: Nosotros Venceremos”, declaró Cabello a través de su cuenta de Twitter.

En otro tuit aseguró que las sanciones lo “fortalecen” y lo incentivan a continuar trabajando. “En verdad me siento liberado, que el imperialismo se ocupe de perseguir a este humilde soldado y a su familia, me fortalece, me obliga cada día a seguir luchando por las causas que creo y a serle fiel y leal a nuestro querido Pueblo. Y que se lo graben: Nosotros Venceremos”, dijo.

Este viernes el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra funcionarios venezolanos además de Sancionar a Cabello también fueron sancionados su hermano el Superintendente del Seniat José David Cabello, su esposa la ministra del turismo Marleny Contreras y un empresario identificado como Rafael Sarría.

Etiquetas: Departamento del Tesoro | Diosdado Cabello | Estados Unidos | José David Cabello | Marleny Contreras | Rafael Sarría | Venezuela