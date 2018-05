Cabello: Puntos rojos no afectan en el resultado electoral

Jennifer Suárez / 20 may 2018.- El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, calificó las denuncias de los candidatos Javier Bertucci y Henri Falcón como excusas. A a su juicio, los puntos rojos “no influyen en los votos que se cuentan en las máquinas”.

“Que los candidatos de la oposición, Bertucci y Henri Falcon expresen que están muy cerca de los centros de votación es una excusa para tapar que no tienen votantes. Donde yo estaba no pasaba eso, estaban a 200 metros. ¿En qué afectan los puntos rojos en el proceso de votación? Cuando uno va a votar lo único que entrega es la cédula de identidad”, dijo.

El dirigente oficialista destacó que la operación remate a la que el presidente Maduro está llamando “tampoco afecta en nada. Lo único que afecta es la falta de voto, la abstención. Yo no tengo la culpa de que los partidos opositores no estén organizados, eso no es un trabajo político de hace un día, eso tiene bastante tiempo”, puntualizó.

“Ya esto que está pasando es un triunfo. Nosotros ahorita estamos haciendo más eficiente la herramienta del voto, tenemos que seguir llamando a la gente a que salga a votar”, expresó.

Cabello indicó que si el comando de campaña del Psuv tuviese que dar un balance con respecto a las elecciones, entonces sería “un balance perfecto”. “Esta jornada se presta para el reconocimiento y la muestra de aquellos que no creían en ella, a aquellos de otras naciones se dedicaron a la crítica de la democracia venezolana (…) Nos sentimos con mucha tranquilidad y la alegría con todo lo que está pasando en las calles, por toda la participación. Nosotros estamos listos para hacer lo que sabemos hacer”, acotó.

Enfatizó que “da gusto revisar las transmisiones y ver las caras de aquellos que tomaron la decisión de ir a votar. Nuestro sistema de votación es sencillo, mientras que el Colombia tienen que pensar en donde sacar la fotocopia para poder ejercer su derecho”, comparó.

Finalmente resaltó que hoy “nuestro pueblo chavista y opositor ha dado una demostración al mundo”.

“La realidad política es que el pueblo chavista se movió y ahora nosotros estamos llamando a un remate. Cuando ellos llaman con estas declaraciones es porque su gente no se ha movido. Es medio triste ese tipo de excusa”, sentenció.

Etiquetas: Diosdado Cabello | elecciones 2018 | Presidenciales 2018 | Puntos Rojos