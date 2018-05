Cabello a oficialistas: No le fallemos a la patria el 20 de mayo

ND / 4 may 2017.- El primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, precisó este viernes que los chavistas deben salir a votar el próximo domingo 20 de mayo para asegurar un futuro a sus hijos.

“Si hay una oportunidad histórica es ahora (…) No le fallemos a la patria el 20 de mayo, para que nuestros niños tengan una patria hermosa”, dijo desde el estado Bolívar.

Y siguió: “Nosotros el 4 de febrero hicimos un juramento junto al Comandante Chávez, y ese juramento nosotros no lo hemos defraudado, ese juramento no lo vamos a defraudar jamás. Nosotros el 4 de febrero salimos adelante y cuando estábamos derrotados, presos, escuchamos una voz que dijo: por ahora los objetivos no han sido cumplidos. Hoy 2018 le toca al pueblo cumplir con todos los objetivos, le toca a la clase trabajadora cumplir con todos los objetivos”.

Cabello tomó juramento a los presentes y llamó a convertir el 20M en un día “de victoria popular, de victoria de la Patria, de victoria revolucionaria”.

Etiquetas: Bolívar | Diosdado Cabello