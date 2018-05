Cabello: No nos importan sanciones ni amenazas

Betsy Alvarado V. / 20 may 2018.- El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, reiteró este domingo que al Gobierno no le importan las amenazas que se gesten desde Estados Unidos y la comunidad internacional. Esto en referencia al mensaje del senador estadounidense Marco Rubio sobre sanciones y donde le pregunta que de qué tamaño quiere su uniforme para su estadía en la cárcel.

“Con respecto al Twitter del señor Marco Rubio a eso en verdad que le doy cero importancia. Nosotros vamos a vencer aquí en Venezuela y no nos importa ni sanciones, ni amenazas, ni asedios porque nosotros estamos decididos a ser libres”, expresó.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante un contacto para Venezolana de Televisión desde el estado Monagas tras votar. Rubio recientemente le escribió en Twitter al número dos del chavismo lo siguente: “Diosdado Cabello, ¿qué tamaño de uniforme usas actualmente extralargo o XX grande? Solo quiero asegurarme de que su estadía sea lo más cómoda posible”.

La comunidad internacional desconoce estas elecciones e indicó que aplicaría sanciones al Gobierno venezolano, pues considera que los comicios de este domingo son ilegítimos pues fueron convocados por la Asamblea Nacional Constituyente y no por el CNE y además no participan los principales líderes y partidos políticos de oposición. Ante esto Cabello señaló que la oposición no participa porque no tiene votos.

“Esta es una gran oportunidad de contarnos. Ellos viven diciendo que son el 90% de Venezuela, ¿dónde están? Si son el 90% con tres candidatos ganaban cualquiera de los tres y quedábamos nosotros de cuarto, pero ellos decidieron no participar porque le tienen miedo al voto. No es verdad que sean mayoría, eso lo vimos en las elecciones a gobernadores que ellos dijeron que las encuestas le daban 20 gobernaciones y casi que sacamos 20 nosotros (…) Nosotros paz y que el pueblo siga votando y ahorita nada ni nadie nos va a sacar de estas elecciones”, sentenció.

Comentó que hasta solo un reporte de irregularidad en municipio El Hatillo del estado Miranda donde un grupo de personas no permitía la instalación de la mesa electoral, “pero eso fue subsanado igualmente. Lo que está sucediendo es eso, una serenidad impresionante, un sistema electoral absolutamente confiable”, dijo.

“Nosotros decidimos poner en las manos del pueblo la decisión sobre el futuro de Venezuela, aquí no Gobierna el imperialismo, ni el grupo de grima (Grupo de Lima), ni nadie que no sea venezolano. Si aquí alguien quiere tener el poder en Venezuela organícese y haga un partido. Uno ve por ahí a Leocenis García formando su partido político y Henri Falcón volvió a saltar la talanquera de la MUD y se fue a lanzar su candidatura, están dando un paso al frente de hacer una oposición distintas” destacó.

Un total 20.526.978 venezolanos en el país y 107.284 residenciados en el extranjero están habilitados para votar en los 14.638 centros de votación y 34.143 mesas electorales distribuidas en todo el país. El nuevo período presidencial será del 2019 al 2025.

Los aspirantes a la presidencia de la República son el actual presidente Nicolás Maduro, el exgobernador del estado Lara; el opositor Henri Falcón, el disidente chavista Reinaldo Quijada, y el expastor evangélico Javier Bertucci.

