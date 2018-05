Bony de Simonovis: La única alternativa es votar y lo haré por Henri Falcón

ND/ nota de prensa / 13 may 2018.- Bony Pertiñez, esposa del comisario Iván Simonovis, anunció este domingo su decisión de sumarse a la candidatura de Henri Falcón por considerar que es necesario votar para salir del “régimen y rescatar al país”.

Reveló que inicialmente no se sentía motivada a participar pero después de escuchar el mensaje de Falcón se convenció de que “no podía perder la oportunidad de expresarse y votar por él, a quien considera la única alternativa para salir del actual régimen de Maduro”.

Recordó que en el año 2005, cuando su esposo, procesado por los hechos del año 2001, fue candidato a diputado, la dirigencia política decidió no participar en las elecciones parlamentarias y se cometió el error de llamar a la abstención, “porque no había condiciones”. “Cinco años más tarde esos mismos dirigentes se postularon y fueron electos a la AN, para ahora cometer el mismo error de convocar a la abstención”.

De Simonovis hizo un llamado a la reconciliación y pacificación del país y también hizo un llamado al liderazgo opositor que llama a la abstención a rectificar, “porque la política se trata de tener estrategias claras”.

“A los líderes políticos de la oposición les pido claridad, consistencia; es hora de actuar, no de quedarse en su casa”, sentenció.

Aclaró que esta posición la asume a título personal porque su esposo el comisario Simonovis está inhabilitado y no puede emitir declaraciones de carácter político.

Reveló que debido a la posición que ha asumido de apoyar a Falcón, ha recibido “toda clase de ataques” y al respecto dijo que no se deja amedrentar e hizo un llamado a quienes pretenden ofenderla a que respeten el derecho de cada quien a expresar su pensamiento.

“Es urgente que nos respetemos, debemos ser tolerantes ante quien piensa distinto; yo estoy comprometida para rescatar a Venezuela y la democracia”, concluyó.

Esto lo dijo Así lo dijo en rueda de prensa realizada en la sede del comando nacional de campaña de Falcón, la defensora de los derechos humanos, estuvo acompañada por el coordinador nacional del Voluntariado, Enrique Ochoa Antich; la arquitecta Josefina Baldó; el sociólogo Ricardo Rojas; el ingeniero Jorge Alejandro Rodríguez; el ex rector de la UCV, Luís Fuenmayor Toro; la luchadora comunitaria Griselda Reyes; la abogada Dubraska Galaragha Ponce; el dirigente social Italo Zapata y Luis Salazar, entre otros.

Enrique Ochoa Antich

Por su parte, Enrique Ochoa Antich, coordinador nacional del voluntariado con Henri Falcón, expresó que en la gira que recientemente realizó por varias regiones del país, concluyó que la gran mayoría del país quiere votar.

“Miles y miles de chavistas indignados e insatisfechos se suman a diario a esta cruzada de salvación nacional que es la campaña de Falcón”, dijo.

Ochoa Antich expresó que esta es una campaña para la reconciliación nacional y en ese sentido destacó la presencia en ella de su hermano el ex ministro de la Defensa, General Fernando Ochoa Antich y del Capitán Luís Valderrama, quien fue uno de los alzados del 4-F, quien en alguna época fue chavista y ahora también forma parte del voluntariado con Henri Falcón. Asimismo, Ricardo Rojas, quien estuvo mucho tiempo acompañando a Chávez en el gobierno y ahora también está con Falcón, testimonian lo que está ocurriendo en todo el país.

Por último Ochoa Antich hizo referencia al candidato Javier Bertucci, que según todas las encuestas tiene un aproximado al 10 % del electorado.

“El adversario común, no nuestro, sino de Venezuela, es el catastrófico gobierno de Nicolás Maduro, el presidente del hambre, que quiere perpetuarse en el poder siendo una minoría cifrando sus esperanzas en la fractura de la votación opositora entre Falcón, Bertucci y la abstención”, dijo.

“A los votantes actuales de Bertucci les decimos: no pierdan el voto, votar por una tercera opción sin chance de ganar, es perder el voto, aseguren el cambio; con sus votos puede estar la diferencia entre la oscuridad madurista y la luz de un nuevo amanecer”, concluyó.

Etiquetas: Bony Pertiñez | Bony Simonovis