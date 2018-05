Bony Pertiñez: El voto es mi única forma de protestar ciudadanamente

ND / 16 may 2018.- La abogada especialista en Ciencias Penales, Bony Pertiñez de Simonovis, precisó este miércoles que su decisión de votar en las elecciones del próximo 20 de mayo se dio luego de leer los contenidos de cada propuesta. A su juicio, la oposición ha guardado silencio mientras que Henri Falcón ha sido “valiente” en salir y preentarse como candidato.

“Yo creo que es un deber ciudadano documentar todas las injusticias, porque aquí lamentablemente la hiperinflación del 2% diario nos va haciendo que, mientras cubrimos nuestras necesidades, olvidemos lo que ha pasado en la historia reciente”, manifestó en Primera Página, por Globovisión, al mencionar que Luisa Ortega Díaz fue la fiscal que acusó a su esposo Iván Simonovis, mientras que Maikel Moreno fue el juez que dictó la orden de aprehensión en su contra.

Y siguió: “Iván solamente tenía una oportunidad para tener su libertad y fue en el 2005 a través de la inmunidad parlamentaria. Iniciamos una campaña con la Unidad, un día antes me dijeron que habían decidido abstenerse y me han dejado totalmente sola con los centros de votación (…) No ganamos nada con la abstención, los diputados adeptos a Chávez fueron los que se quedaron cinco años más. Y luego esas mismas personas, que proclamaban como ahora la herramienta de la abstención, en el 2010 fueron electos diputados. Entonces creo que es algo muy selectivo”.

La esposa de Simonovis dijo que entiende a quien piense distinto a ella, pero exigió respeto a su posición de ir a votar en las presidenciales de este 20 de mayo.

“Yo en un principio tampoco estaba clara, y yo entiendo a quién piensa distinto, pero de esa misma forma exijo respeto. Porque yo sí me he dado a la tarea de leer los contenidos de cada propuesta”, sostuvo.

A su juicio, Henri Falcón ha tenido una propuesta y “ha sido valiente en salir”.

“Para mí hubiese sido mucho más cómodo no hacer nada, quedarme callada como me han dicho. No. Porque es mi derecho ciudadano. Es la única manera en que yo siento que podemos resistir, los que todavía tenemos el derecho a votar, porque mi esposo ni siquiera tiene ese derecho, a él se lo quitaron en 2010 cuando lo inhabilitaron. Entonces mi única forma de protestar ciudadanamente ha sido con el voto, y siempre lo he hecho, ¿por qué no lo voy a hacer ahora?”, puntualizó.

