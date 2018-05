Blanca Vera Azaf: El domingo iré a votar porque hay que encender la mecha

ND / 13 may 2018.- La periodista del área económica y jefa de redacción de HispanoPost Venezuela, Blanca Vera Azaf, anunció su intención de votar en las elecciones del próximo domingo. Así lo dijo en 10 tuits, vía @bevavera.

“El domingo iré a votar. Quiero participar en un evento que sea el disparador de un cambio sea cual sea el resultado. Hay que encender la mecha. Oposición llama a abstención pero no da otra alternativa ni plan. Quizá ellos pueden esperar pero el hambre no.

Hemos tenido aciertos como grupo opositor pero también muchos errores tácticos. Entiendo el desgaste de los políticos pero les reclamo los egoísmos y el secuestro de agendas. Hay una emergencia y la solución no puede ser no hacer nada

Yo estoy convencida que los dictadores no dan condiciones nunca! Maduro no va a ser la excepción. Esperar elecciones pulcra es inocente, la comunidad ínternacional actúa muy lento. Por ejemplo el presidente de Perú ya no es el que fundó el Grupo de Lima.

Creo que llegó el momento en que los venezolanos huérfanos de liderazgo y de dirección debemos levantarnos e ir a votar. No importa que los abstencionistas los insulten. Ya estamos curtidos con los insultos de los chavistas. Exprese su voto conciencia contra Maduro.

Por último quiero expresar que por años la comunidad internacional estuvo enamorada de Chavez, jamás nos ayudaron. Hoy nos utilizan como ficha política. Se agradece la ayuda pero como patriota jamás voy a tolerar una injerencia externa. Quedé harta con los cubanos.

Por último, no debemos pelearnos entre nosotros mismos. Si alguien quiere ir a votar respete su decision, si alguien no quiere respételo también. Y no se preocupe: su voto no legítima a Maduro, esa es una burda manipulación. Él no será reconocido. Maduro necesita que tú no votes.

La tristeza, la depresión, la resignación son armas de control político. Sacúdete!! A Maduro le conviene que no votes y quienes llamas a la abstención no tienen plan para después del 20. ¿Entonces? Tenemos que movilizarnos como cuidadanos. Pulsar el botón que dispare los cambios.

¿Que Maduro se va a robar las elecciones? Claro! Esa posibilidad existe. Quizá esta sea la primera vez que podamos reclamar e impulsar una serie de eventos que nos saquen de este horror.

El voto no solo es para ganar sino que también funciona como instrumento para crear momentum.

No podemos seguir ofreciéndole desesperanza a la gente y sobre todo a los más jóvenes. Los políticos tienen sus tiempos. Ellos viven de ese oficio y pueden esperar. Nosotros no! La hiperinflación está acabando con la sociedad. Debemos encender la mecha”.

