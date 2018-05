Bertucci: No puedo unirme a Henri Falcón

ND / foto: @primerapagina / 10 may 2018.- El candidato presidencial Javier Bertucci descartó este jueves la posibilidad de declinar su candidatura a favor de Henri Falcón. Durante una entrevista concedida a Primera Página, programa transmitido por Globovisión, el candidato consideró que sería “mentirle al Pueblo” hacer esa fusión, pues asegura que Falcón no cuenta con el número de votos que pregona en su campaña.

“El país necesita un liderazgo que lo dirija, no un liderazgo que esté tratando de confundir a la gente por un lado o por el otro. No puedes decir que tienes un padrón de 90 % cuando quien se te une no tiene apoyo electoral, eso es jugar a la gente. No es mi forma de actuar, no puede jugar con el pueblo que está en la peor crisis de su historia (…) Yo no puedo unirme a Falcón, porque no me sale, me parece inmoral mentirle a un pueblo. No puedes decirle que le garantizas ese voto, que se va a defender, no puedes mentir de esa manera, ¿Estás compitiendo para darle un futuro al país o porque compites para un juego?”, dijo el candidato.

En ese sentido, Bertucci ve “muy difícil”, llegar a un acuerdo (con Falcón) si hay mentiras de por medio.

“La diferencia entre él y yo es muy corta, él está estancado yo sigo subiendo muy rápido. Estamos buscando un candidato que pueda aglutinar el voto del chavista que está molesto, el que no es madurista…hay un 30 % que no votarían por un opositor de carrera o un desertor del chavismo. Sería una enorme mentira reunirme para decirle que mis votos van a migrar hacia él, mis votos son cristianos, chavistas molestos, eso sería un gran engaño, decirle que mis votos van hacia allá cuando no es así. En cambio, los votos de otro no son de ellos, son contra Maduro. Cualquiera que se ponga al frente van a votar por él. Vamos a unirnos, pero que tos votos migren hacia acá. Si no es así, para qué hacer un teatro”.

El candidato desmintió que haya sostenido una reunión privada con Henri Falcón ni con Luis Alejandro Ratti.

“Ni me he reunido con Ratti, ni me he reunido con Falcón. Ha habido acercamientos con el equipo de Falcón y estoy dispuesto a reunirme siempre y cuando nos sentemos con la verdad en la mano”, acotó.

En materia económica el candidato descarta la dolarización del país, pues considera que la solución idónea a la crisis es la reactivación del aparato productivo del país generando confianza y un marco legal al inversionista.

Etiquetas: Henri Falcón | Javier Bertucci | Presidenciales2018