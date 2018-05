Bertucci: Mis votos, o votan por mí o se abstienen

ND / 10 may 2018.- El candidato presidencial Javier Bertucci sostuvo hoy una rueda de prensa para reiterar que no declinará a favor de Henri Falcón.

“Hago un llamado de seriedad y de responsabilidad… al señor Falcón… Oigan esto un momentico: Si yo estoy consciente de que si yo declino podemos ganar, yo lo haría. Pero el asunto es que declinando yo, perdemos ese caudal de votos; se pierden, así de sencillo; se repliegan o se suman al abstencionismo; pero no van a salir a votar. En cambio los votos de él sí”.

Más temprano, en Primera Página por Globovisión, Bertucci se había referido al tema:

“Sería una enorme mentira reunirme para decirle (a Falcón) que mis votos van a migrar hacia él. Mis votos son cristianos, chavistas molestos, eso sería un gran engaño, decirle que mis votos van hacia allá cuando no es así. En cambio, los votos de otro (de Falcón) no son de ellos, son contra Maduro. Cualquiera que se ponga al frente van a votar por ese candidato. Vamos a unirnos, pero que sus votos migren hacia acá. Si no es así, ¿para qué hacer un teatro?”.

