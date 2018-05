Bertucci y Falcón se reunirán mañana para tratar temas de campaña la presidencial

Jennifer Suárez / 8 may 2018.- El candidato presidencial, Javier Bertucci, informó este martes que el día de mañana sostendrá una reunión con el candidato Henri Falcón para “afinar o llegar a un acuerdo”.

“Yo soy siempre candidato de la esperanza. Mañana en la tarde sostendré una reunión con el candidato Falcón para afinar o llegar a tratar de llegar a algún acuerdo donde se respete, en primer lugar, todo el ascenso que ha tenido esta candidatura en dos meses, que se respete el padrón electoral que tenemos, que se respete esta movilización espontánea de la gente, que se respete que soy candidato y que puedo representar la verdadera conciliación para el país”, dijo.

Bertucci agregó que quiere que se respete su candidatura, la cual a su juicio “tiene la propuesta económica más sólida (…) que se respete que soy el único candidato que puede, sin problema alguno, llegar a acuerdos de gobernabilidad en el país”.

“La votación que tiene Javier Bertucci, el elector de Javier Bertucci no es endosable, no van a migrar hacia otro candidato, el nivel de rechazo del otro candidato es de 67%, el mío es de 26%, es decir, yo he ido subiendo sin techo, en cambio él ya llegó a su techo”, resaltó.

Y agregó: “Sería egoísta y sería fantástico llegar a pensar que si yo me uno a él, todo ese 26% que tenemos arriba se va a disminuir con Falcón, sería el peor error y ahí no estaríamos pensando en Venezuela sino pensando en una agenda personal y egoísta”.

Cabe destacar que el también aspirante a la presidencia, Luis Alejandro Ratti declinó la mañana de este martes, 8 de mayo, su candidatura para unirse en apoyo al candidato por Avanzada Progresista, Henri Falcón.

Durante una rueda de presa, Ratti abandonó públicamente la carrera hacia la presidencia para apoyar a Falcón manifestando que su equipo estará “en cada estado y municipio del país trabajando para llevar a toda nuestra familia, para llevar a todos nuestros vecinos, para llevar a todo el que conocemos a votar este 20 de mayo por Henri Falcón”.

El excandidadto presidencial aseguró que Falcón será “el próximo presidente de Venezuela” y lo describió como “su hermano, su amigo y un hombre que cree en la unidad de este país”.

“Les garantizo por Dios y mi palabra que será el mejor presidente de los últimos 20 años que ha existido en la historia de Venezuela”, aseveró.

Etiquetas: elecciones 2018 | Henri Falcón | Javier Bertucci | Presidenciales 2018