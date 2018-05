Barrera Tyszka: No hay posibilidad de que las elecciones sean democráticas

ND / 7 may 2018.- En un artículo publicado en The New York Times, el columnista venezolano Alberto Barrera Tyszka asegura que la abstención, la cual defiende, no tiene que ser una renuncia, sino que también puede considerarse como un “gran acto de rebeldía”. A su juicio, las elecciones “son un artificio” y “la democracia en Venezuela es una trampa”.

Lea el artículo completo: La rebelión de los votantes

Etiquetas: 20M | Barrera Tyszka | elecciones