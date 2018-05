Banesco en Rep. Dominicana aclara que sus operaciones son “independientes”

ND / 7 may 2018.- El Banco Central de la República Dominicana aclaró que la filial de Banesco en ese país no se verá afectada por la situación que atraviesan los 11 ejecutivos de la mencionada firma en Venezuela, los cuales fueron detenidos por las autoridades por supuestamente permitir ataques a la moneda.

Mediante un comunicado publicado en su página web, el Banco Central de República Dominicana exhorta a los ciudadanos a no dejarse confundir ante falsas informaciones.

“El Banco Central de la República Dominicana exhorta al público en general, así como a los agentes económicos, financieros y empresariales, a no dejarse confundir e influenciar ante la situación que presenta Banesco Banco Universal de Venezuela con las autoridades de ese país, en virtud de que las operaciones del Banesco Banco Múltiple, S.A. de la República Dominicana son independientes y no vinculantes a la entidad venezolana”, reza el texto.

En el comunicado la máxima autoridad financiera de la República Dominicana recuerda que “Banesco Banco Múltiple, S. A. opera bajo las leyes de la República Dominicana como una filial de la Sociedad Comercial Banesco, S. A., la cual está establecida en Panamá desde el año 1993, con presencia en varios países de América Latina, en Europa y en los Estados Unidos de América en los mercados bancarios y de seguros”.

Asimismo acota que “su funcionamiento y operaciones como entidad de intermediación financiera en el país, y como tal supeditada a las regulaciones de la Junta Monetaria y fiscalización de la Superintendencia de Bancos, se basa en su capital propio y adecuación a las normas bancarias y prudenciales que rigen para este tipo de entidades en la República Dominicana. Por tanto, sus operaciones bancarias mantienen absoluta independencia legal, operativa, financiera y de gobierno corporativo”.

Finalmente reitera que “Banesco Banco Múltiple, S. A. de la República Dominicana cumple con las disposiciones legales y normativas de liquidez, bancarias, patrimoniales, prudenciales y demás regulaciones en materia financiera vigentes. El Banco Central de la República Dominicana y la Superintendencia de Bancos se mantendrán atentos para evitar que rumores infundados pudieren afectar el buen desenvolvimiento que ha mantenido dicha entidad bancaria en el país”.

Etiquetas: Banesco | República Dominicana