Arreaza: Es un acto hostil que Canadá no permita instalar centros de votación en nuestras sedes diplomáticas

ND / foto: @CancilleriaVE / 16 may 2018.- El canciller Jorge Arreaza calificó este miércoles de “hostil” e “inamistoso” el hecho que Canadá impidiera la instalación de máquinas electorales en las sedes diplomáticas de Venezuela ubicas en ese país. “A Venezuela se le ha aplicado una presión internacional dirigida por Estados Unidos, inédita. Siempre con la intención de torcer la voluntad del pueblo venezolano y de Nicolás Maduro. Uno de los países que se ha agrupado y que dirige ese famoso grupo cartel de Lima es Canadá. Canadá no solo se conforma con haber sancionado a más venezolanos que incluso el propio Estados Unidos desde su Departamento del Tesoro, sino que además nos ha hecho llegar una carta diplomática donde dice que ellos no autorizan al Gobierno de Venezuela a instalar los centros de votación en nuestra embajada y consulados en Canadá. El Gobierno de Canadá pretende impedir un derecho humano (…) Consideramos esto un acto inamistoso, un acto hostil. Llamamos a la reflexión e insistimos en que el proceso de votación de los 20 millones 500 mil venezolanos llamados a votar continúa con total normalidad, incluyendo a los 5.025 compatriotas que residen legalmente en Canadá, es garantía y lo hemos coordinado así”, expresó el Canciller durante una rueda de prensa ofrecida desde la sede de la Cancillería venezolana.

Arreaza anunció el interés de Venezuela en comunicarse con el gobierno canadiense, en tanto, los invita a reflexionar sobre los alegatos que expresan para impedir que se instale el cotillón electoral en su país.

“Ellos denuncian que en Venezuela hay una dictadura; solo las dictaduras impiden el derecho al sufragio y al voto. Quién está impidiendo este derecho, el gobierno de Canadá o de Venezuela. Háganse esa pregunta quienes nos escuchan”, recalcó el Canciller.

Subrayó que la decisión de Canadá es unilateral, aparentemente no hay otro país que incluya el Grupo de Lima que haya tomado una decisión similar, aun así la considera fuera de todo marco jurídico internacional.

Adelantó que está por firmar una carta diplomática en la que pretende explicar al resto de países cómo marcha el proceso comicial en Venezuela.

vaya al foro

Etiquetas: Canadá | Elecciones presidenciales 2018 | Venezuela