La misión de Fidel, arrasar Venezuela

A Antonio Ledezma @alcaldeledezma

La generación del 28 fue, sin ninguna duda, la generación más destacada en la historia de la República. Y de ella, su figura más egregia, en mi opinión, fue la de Rómulo Betancourt. Acompañada de una pléyade de ilustres venezolanos que supieron asimilar, condensar y superar la experiencia de un siglo de desastres y el horror de la tiranía gomecista, vivida en plena juventud, con los anhelos de libertad, con los que comprometerían sus vidas. Jóvito Villalba, Gonzalo Barrios, Raúl Leoni, Miguel Otero Silva y esas grandes figuras de nuestra cultura democrática: Luis Beltrán Prieto Figueroa, Mariano Picón Salas y tantos otros que, aunque sin pertenecer a dicha generación, la acompañaron en su trascendental desempeño: Rafael Caldera, Arturo Uslar Pietri, Augusto Mijares, Mario Briceño Yragorri. Y nuestros intelectuales imprescindibles: Ramón José Velásquez, Juan Lizcano, Simón Alberto Consalvi, José Ramón Medina, Vicente Gerbasi, Germán Carrera Damas y tantos otros. Con más que suficiente razón, pertenecen a esa lista de nuestros imprescindibles constructores de libertad todos quienes ocuparan la presidencia de la República: Betancourt, Leoni, Rafael Caldera, Carlos Andrés Pérez, Luis Herrera Campins y Jaime Lusinchi.

Pienso en ellos y en tantos otros que injustamente se me escapan, sin quienes Venezuela no hubiera alcanzado las alturas políticas, de cultura y civilización que la llevaron a destacar en el concierto de las naciones de la región. Faro de su democracia. Grandes diplomáticos, pintores, músicos, historiadores. Y pienso, sobre todo, en las importantes figuras políticas que los siguieran durante esos cuarenta años de democracia, muchos de ellos todavía vivos aunque eclipsados en nuestro quehacer cotidiano. Y de ellos, muchos en el exilio: Antonio Ledezma, Diego Arria, Asdrúbal Aguilar, Gustavo Tarre, José Rodríguez Iturbe, Allan Brewer Carías, etc., etc., etc.

¿No acongoja constatar el profundo, abisal, insuperable abismo de instrucción, patriotismo, cultura, formación intelectual y moral que separa a esas valiosas figuras y a esa rica tradición política, de quien ha decidido asumir, sin que nadie se lo exigiera y a título absolutamente arbitrario, independiente y personal la supuesta representación de los sectores democráticos del país en el írrito y fraudulento proceso electoral del 20 de mayo próximo? ¿Qué tienen en común nuestros imprescindibles con la figura aparecida de entre los polvorientos cuarteles del golpismo, el oportunismo y la corrupción imperante que hoy se presta a convalidar la culminación de la etapa final de la devastación y la barbarie que lleva a cabo la pandilla gobernante por instrucciones de la tiranía cubana? La que por cierto no parece tener en mente otro propósito que el de hacer desaparecer a Venezuela de la faz del planeta. En artera y aviesa venganza por la profunda e inolvidable derrota que Rómulo Betancourt le infligiera a Fidel Castro, a quien fuera el único en derrotar en todos los terrenos de lucha – el político, el armado, el diplomático.

Es mi tesis: si Castro hubiera querido hacer de Venezuela el primer y más exitoso modelo de posible desarrollo socialista en el mundo, tuvo todo en sus manos para hacerlo. Un país rendido a los pies del sátrapa caudillo, gigantescos ingresos petroleros, una oposición política desarbolada y unas fuerzas armadas rendidas, desarmadas y entregadas a Cuba sin haber recibido una sola herida. La Venezuela socialista pudo tener los mejores hospitales, las mejores escuelas y universidades, la mejor red de infraestructura en todos los campos de la actividad material, económica y espiritual: un socialismo como el de Noruega, con razón reconocida como el único modelo a seguir por la Venezuela petrolera por el mejor de nuestros economistas, Miguel Rodríguez.

Decidió, en cambio, marginalizarla y entregarla a la barbarie de su auto devastación. Apoderarse de sus ingresos petroleros para ponerlos al servicio de su megalomanía imperial. Pegarse a las ubres de Pdvsa para mantener con vida su modelo de devastación: sesenta años de socialismo cubano. ¿Cómo permitir que Venezuela fuera más que su miserable isla depauperada?

Logrado ese propósito y visto que Venezuela ha alcanzado el fondo de su inopia, miseria y desintegración, falta acabar la labor. Ha sido el encargo dado por Fidel Castro a Nicolás Maduro a la muerte del caudillo: arrasar Venezuela. Es la tarea en la que hoy lo auxilia el agente del chavismo en las filas opositoras, Henry Falcón. La recompensa para él y quienes lo acompañan en la histórica felonía ha de ser jugosa. No veo otras razones tras el respaldo de sus palafreneros. La tragedia está en pleno desarrollo. Aún no ha llegado a su fin.

