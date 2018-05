Aníbal Sánchez: 67% de los centros de votación tiene una o dos mesas

ND / 18 may 2018.- El consultor electoral Aníbal Sánchez alertó este viernes sobre la posibilidad de que no se instalen mesas de votación en centros pequeños – aquellos que cuentan con una a dos mesas – producto de la baja intención del voto, sobre todo en zonas clase media.

Precisó que de los 14 mil 511 centros de votación, 9.815 corresponden a centros pequeños.

Sánchez precisó también los pasos que se deben seguir para instalar las mesas: “¿Qué deben conocer y saber los Miembros y Testigos que participen en este acto de Instalación y posterior Constitución? Las mesas de votación son organismos electorales subalternos de la Junta Nacional Electoral, en los cuales los electores ejercen su derecho al sufragio, según Articulo 107 de la Ley de Procesos Electorales (LOPRE). La instalación se efectuará en la fecha, lugar y hora que fije la Junta Nacional Electoral (Art 108) es decir este 18 de mayo a las 8:00 am.

El quórum requerido para que la Mesa Electoral se instale es el de la mayoría absoluta de los miembros que la integran (Art 109) Sánchez en su “Taller para Ciudadanos sobre Proceso Electoral”. Al momento de seleccionar los electores al servicio electoral fueron sorteados hasta treinta por cada un de las mesas, pero se integran con solo 5, previa su capacitación (Art 112). El procedimiento para completar los miembros está descrito en el articulo 110 de la misma ley, con la utilización de los suplentes, reservas, y hasta miembros de mesas contiguas; en esta fase los testigos solo presencian el acto.

En el acto de instalación de la Mesa Electoral, los miembros y Secretario tendrán las siguientes funciones: inspeccionar el local asignado; recibir el material electoral; constatar que las actas electorales, boletas electorales, cuadernos de votación y demás material electoral correspondan a la Mesa; verificar que el equipo de votación este precintado y completo; Dejar constancia en el acta de toda la actuación; y dejar en resguardo de los efectivos del Plan República el equipo y el material electoral hasta el día del acto de votación (Art 116).

Para este evento donde 276 mesas se instalarían en el exterior, es noticia de última hora es la siguienter: “el gobierno canadiense alegó que Venezuela no cumplió con un plazo para solicitar la instalación de las mesas, por lo solo podría realizar las elecciones dentro de las propias instalaciones de la embajada o consulados de Venezuela”. Esta medida podría afectar el ejercicio del sufragio a unos 2.422 electores venezolanos residentes en la ciudad de Toronto, 2.207 de Montreal, 989 en Vancouver, y 398 de Ottawa.

De los 9.815 centros con una o dos mesas de votación, en el exterior hay 104; a nivel Nacional 749 están ubicados en el estado Lara; 742 en el Zulia; 629 en Miranda; 574 en Falcón; y 543 en Sucre. “con mas de tres mesas electorales en Zulia hay 609 centros; 504 en Miranda; 418 en el Distrito Capital; 377 en Carabobo; 325 en Aragua; y 289 en Anzoátegui”.

En los centros de votación con mas de tres mesas electorales estarían convocados unos 14 millones 699 mil 738 electores; y en los llamados centros pequeños lo harían unos 5 millones 991 mil 961 electores, promediando unos 610 ciudadanos por centro de votación, los cuales podrían ser claves para cualquier revés electoral”.

