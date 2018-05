Ángel Medina: Debemos rescatar el voto

ND / 7 may 2018.- El diputado a la Asamblea Nacional por Primero Justicia, Ángel Medina, considera que el debate en el país no es si se vota o no el próximo 20 de mayo, sino la forma en cómo rescatar todo el mecanismo electoral para que los venezolanos puedan dirimir sus conflictos a través del sufragio. “Cada quien tiene su argumento, soy de los que creo que no debemos reducir esto a algo tan simple como si votar o no el 20 de mayo. El país no está a tono con un proceso electoral, tenemos que rescatar el voto como un mecanismo que permita dirimir el problema de los venezolanos (…) en momentos tan difíciles me niego a resolver esto con discursos tan sencillos como si se vota el 20 o se llama a la abstención”, dijo Medina en el programa Primera Página, que transmite Globovisión.

El parlamentario, representante de Venezuela en el Parlatino, indicó que hay naciones con sus ojos puestos sobre el país, preocupados –dice- por la situación en Venezuela en materia de crisis humanitaria.

“El mundo democrático, tanto de Europa como nuestro continente, ha estado firme sobre Venezuela no solo en materia electoral sino por el éxodo masivo de venezolanos a otras naciones, aquí no se trata solo de la opinión de Mike Pence sino de todos nuestros pueblos hermanos que están atentos a lo que ocurre en Venezuela”, indicó.

El diputado reitera que después del 20 de mayo continuará una agenda legislativa y del Frente Amplio para “recuperar el voto”.

“Es uno de los mecanismos y principal estrategia para fortalecer la democracia. No se trata solo del voto sino de todo un sistema”, expresó.

Aprovechó para extender la invitación al foro “Abyalá un país pensando en el futuro” que se llevará a cabo el martes, 8 de mayo, a partir de las 9 de la mañana en la Universidad Metropolitana, donde él y otros dirigentes y académicos debatirán sobre el futuro de Venezuela y el país que se merece construir.

vaya al foro

Etiquetas: Ángel Medina | diputado | Parlatino | voto