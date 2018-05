Ángel Alvarado: Después del 20 de mayo viene más presión internacional

ND / 3 may 2018.- El diputado a la Asamblea Nacional por el estado Miranda, Ángel Alvarado aseguró este jueves que la oposición venezolana continuará solicitando fuera de las fronteras “más presión” para el gobierno de Nicolás Maduro, esto de cara a los comicios del 20 de mayo en el que –asegura- se “deslegitimará aún más”. “Nos preguntan qué viene luego del 20 de mayo y la respuesta es más y más presión. Para el 6 de junio está planteada una reunión de la OEA con presencia de Trump (…) lo que ocurrió en el Parlamento Europeo es parte de la presión que se está ejerciendo, la primera semana de junio el presidente del Parlamento Europeo irá a Cúcuta (…) Lo que ocurre en el hemisferio occidental es que se está desconociendo enérgicamente la parte electoral de Venezuela”, explicó el diputado en entrevista para Palabras más, palabras menos, por RCR.

Basándose en este escenario, el diputado se pregunta “cómo hay diputados saltando la talanquera y expresando apoyo a Henri Falcón. En la MUD siempre ha existido un valor preponderante y es la unidad. Decidimos no acudir a esta elección y esa es la estrategia que tenemos que seguir y saber que la presión internacional junto a la interna logrará el cambio que todos queremos”, sostuvo.

El también economista consideró que el gobierno de Nicolás Maduro es “débil” y por ende está tratando de “lavarse la cara internacionalmente”.

“El Gobierno necesita una apertura económica, abrirse a la inversión petrolera y por eso la gran premisa, tenemos que partir sobre que es un gobierno débil que hay que hacerle presión interna e internacional para que le quede claro que no puede seguir con este modelo. Nada de eso será posible si no ejercemos presión, sin legitimidad el Gobierno no puede abrirse internacionalmente”, sentenció.

El diputado pidió a los trabajadores a organizarse en protesta, tomar las calles, aun y cuando estas concentraciones no sean del todo numerosas, “a veces el ciudadano no entiende lo importante que es reclamar su derecho, poco a poco, en las calles”, concluyó.

Etiquetas: Ángel Alvarado | elecciones | presión | Venezuela