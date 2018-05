Andrés Velásquez: Repudiamos a todos los que se presentan a la ‘comparsa’ del 20 de mayo

ND / 9 may 2018.- El dirigente de La Causa R, Andrés Velásquez, reiteró este miércoles que su organización política no avala el evento electoral del 20 de mayo, así como tampoco respalda ninguna de sus candidaturas. “Hubo una manipulación que yo he calificado como un acto de falsedad política cuando se agarra exmilitantes de esta organización y se colocan en una mesa para que declaren. Aun sabiendo el propio candidato que es falso, saca que la dirigencia de La Causa R le da su apoyo. Esta manipulación de carácter electoral por parte de Henri Falcón no habla bien de su honestidad y ética política. Hoy ratificamos, no apoyamos esa farsa electoral y repudiamos el acto convocado por la ilegal ANC, es el epicentro de la ilegalidad. Repudiamos ese acto y a todos aquellos que se presten para esa comparsa. Si tú sabes que vas directo a una trampa, por qué vas a ella”, fueron las palabras de Andrés Velásquez en el programa Palabras más, palabras menos, por RCR.

Asegura que entre Henri Falcón y Nicolás Maduro existe un acuerdo pre y post electoral, tal y como lo afirma el expresidente de España, Felipe González.

“Ese escenario lo hemos evaluado. Para que Henri Falcón se presentara (a las elecciones) tuvo que haber un arreglo con Nicolás Maduro (…) No es posible que alguien sea un payaso del circo electoral y esté tranquilo. Aquí cada quien pagará por las decisiones políticas que tome. En política todo se paga y todo se cobra, es muy grave que un opositor democrático se preste para lavarle la cara a un dictador”, acotó.

Velásquez aprovechó el contacto para invitar a los venezolanos a una marcha, desde sus comunidades, el próximo 16 de mayo en la que “expresaremos ante el mundo y daremos una demostración reivindicativa de que nuestro deseo es vivir en libertad”.

Etiquetas: Andrés Velásquez | Causa R | elecciones | Henri Falcón