Andrés Velásquez: Nadie pensó que el CNE podía llegar a manipular números

Pedro García Otero / 19 may 2018.- Andrés Velásquez tiene, en sus manos, las únicas pruebas concretas de un fraude electoral en Venezuela: El que se cometió contra su candidatura a la Gobernación de Bolívar, en octubre del año pasado. En conversación con Noticiero Digital, señaló que esto le da autoridad para señalar que lo que va a ocurrir mañana no es un proceso electoral, e indica que a partir del 21 de mayo, la lucha “continúa con más fuerza y más brío” para lograr “un proceso electoral competitivo”.

Lea más: Lucena: Impugnación de Andrés Velásquez no está en el CNE

Esta entrevista se produjo horas antes de que la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, dijera que no hay ningún procedimiento abierto de Velásquez ante el CNE, a lo que el veterano dirigente político indicó, vía Twitter:

“Rectora Tibisay Lucena afirmó, en entrevista especial de Vladimir a la 1, que mi caso no está en el CNE, sino en el TSJ. ¿Cómo es eso? Mañana, mi representante legal hara importante revelación. Pendiente”.

Usted dice que el Consejo Electoral le arrebató su victoria en Bolívar. ¿En qué circunstancias ocurrió?

En Bolívar se cometió el más descarado, el más abusivo de los fraudes. No solo se trató de acciones de ventajismo oficial, abuso de recursos públicos en la campaña electoral, amedrentamiento del Plan República (Ejército) contra sectores opositores, todas esas trampas recurrentes en el proceso electoral; como nada de eso les bastó, llegaron al extremo de sustituir las actas originales, que emiten las máquinas de votación, eso que dicen las señoras del Consejo Nacional Electoral que es imposible modificar, y que se puede comparar con su web.

Durante 48 horas estuvo colgada en la página web mi victoria, y al tercer día, a la 1 de la madrugada, se proclama a quien hoy usurpa la gobernación de Bolívar, el general Justo Noguera. ¿Cómo fue posible esto? Pues, precisamente, lo que decía la pantalla del CNE no coincidía con lo que decían las actas de votación en nuestro poder. Detuvieron la totalización, sustituyeron once actas, las trucaron, fueron forjadas, a mano. Eso pudimos demostrarlo ante todos los venezolanos, que el sistema electoral venezolano puede ser manipulable.

Habiendo demostrado esto, con claridad, de manera irrefutable, aún así no tuvieron la fortaleza para corregir el fraude, la trampa y el delito electoral que cometieron, y hasta el día de hoy, siete meses después, se mantiene este caso en la misma situación, cero comentarios, cero respuestas, ni una línea; se han acogido a la figura del silencio administrativo para que yo me vea obligado a recurrir a otra instancia y el CNE no tenga que responder.

Su pelea jurídica quedó en el CNE…

Porque es a ellos a quienes les estoy pidiendo que corrijan; es un caso demasiado claro, demasiado evidente. Nadie pensó que el CNE podía llegar al extremo de modificar números; este es el peor de los fraudes, cambiar un número por otro en un acta, con lo que nos quitaron dos mil y pico de votos, y además, no nos sumaron los votos que nos correspondían luego del retiro del candidato Francisco Sucre, que declinó su candidatura en mi favor. Al final, ni siquiera esos 7, 8 mil votos fueron sumados a mi candidatura, como correspondía por Ley Electoral.

¿Y cómo ve, de acuerdo con esa experiencia, las elecciones de este domingo?

Estas no son elecciones, porque el origen de su convocatoria emana de un organismo írrito, espurio. Lo hemos ratificado así desde el Parlamento, y así lo plantea la comunidad internacional, que tampoco reconoce este proceso; es solo una jugada política del régimen de Nicolás Maduro, la creación de una Asamblea Nacional Constituyente con la cual se transgredió toda la legalidad, y los resultados también se vulneraron al punto de que eso dio origen al retiro de la empresa Smartmatic de los procesos electorales como garante de la operación de voto automatizado. Ya no hay quien se responsabilice por el software que usan las máquinas. Y siendo así, hoy es el propio CNE el que se paga y se da el vuelto.

Por tanto, desde el momento de su convocatoria por parte de la ANC, este proceso es ilegal. Dirigido por un CNE que no goza ni de confianza ni de transparencia por el pueblo venezolano. Las rectoras no generan ningún tipo de seguridad, de transparencia, porque actúan como agentes del PSUV y no ocultan su militancia, y están allí simplemente para complacer las solicitudes hechas por Nicolás Maduro, de manera descarada y cínica.

Lea más: Eugenio Martínez: Sin Smartmatic queda más en entredicho la transparencia del proceso

Ese es el mismo CNE que truncó las posibilidades de un referendo revocatorio contra Maduro en 2016, cuando le correspondía; el que no convocó elecciones de gobernadores en diciembre de 2016, cuando correspondían constitucionalmente, sino que les dio largas para convocarlas cuando tenían todo el escenario montado para obtener el resultado que obtuvieron; y en general, es el mismo CNE que no presta atención de ninguna manera a las irregularidades que están cobijadas en este proceso electoral. De tal manera que no hay un proceso electoral, y de allí se desprende la firmeza con la que estamos solicitando al pueblo venezolano que no se preste para esto.

El pueblo venezolano está muriéndose de sed, y el régimen le está ofreciendo un vaso de agua envenenada. Están ofreciendo resolver la más severa crisis política, social, en la que la gente está muriendo de hambre, sin instituciones, sin Constitución que se respete, una crisis compleja en lo político, en lo económico, en lo social, en lo institucional, con una farsa electoral que no va a resolver nada, porque después de hoy, lo que se puede estar seguro es de que la situación económica, de hambre, todos los problemas, empeorarán, porque sencillamente no se puede combatir una crisis con una oferta engañosa, donde el acto electoral de este domingo 20 no producirá ningún tipo de cambio.

¿En ese escenario, cómo pondera usted la candidatura de Henri Falcón y qué le responde a los que dicen que hay que votar, porque sencillamente el Frente Amplio no tiene un plan para después del 20 de mayo?

Lo de Falcón es lamentable, porque él ofreció retirarse de esta falsa competencia si no estaban dadas las garantías, los observadores internacionales y todo ese tipo de cosas que se plantearon en el comienzo de este proceso, cuando hubo los diálogos en República Dominicana. Nada de eso se hizo; el Gobierno siguió haciendo lo que le dio la gana, Maduro siguió haciendo lo que le dio la gana, las cadenas que se le antojaron, llegó al extremo de ofrecer bonos de forma descarada y cínica. Recursos del Estado abiertamente metidos en la campaña, de manera grosera.

Yo lamento que no se haya retirado, cuando hubo la posibilidad de que lo hiciera, y tengo que condenar cómo con ese tipo de comportamiento se divide a la oposición, porque el daño que genera esa complacencia, el servirle de comparsa a Nicolás Maduro, para lavarle la cara a este dictador es un daño que se le hace a los sectores democráticos y a la esperanza de nuestro propio pueblo, porque aquí definitivamente, lo que Maduro está esperando es que se le reconfirme su reelección y tener alguien que le diga “usted ganó en buena lid”, y cómo estamos viendo, anuncia convocar un nuevo “diálogo”, en el que seguramente va a llamar a Falcón, a Bertucci, y quién sabe que sobra, qué migaja les va a tirar allí. A lo mejor les ofrece hasta cogobernar, y la pregunta es: ¿También se prestará Henri Falcón para cohabitar, para cogobernar, con Nicolás Maduro, para atornillarlo en el poder por seis años más? Vamos a ver qué pasa.

Y en cuanto a que no hay política frente a lo del 20, sí hay una política y es concreta: Primero el desconocimiento de todo este proceso. Luego el desconocimiento de sus resultados, luego trabajar en concordancia con lo que ha sido la firme posición de la comunidad internacional, y algo que no puede ser sustituido por nadie, que es nuestra propia pelea: Nosotros vamos a continuar con más fuerza, con más bríos, con más vigor, la lucha por lograr efectivamente condiciones electorales que permitan que en Venezuela haya un proceso electoral que respete la voluntad del ciudadano con su voto, donde cambiemos ese CNE, donde no esté presente esa írrita Asamblea Nacional Constituyente, donde haya garantías de una competencia equilibrada y no esta situación de ventajismo oficialista que utiliza Maduro.

Toda esa es la lucha que viene, siempre en el marco constitucional pero con nuestro pueblo en la calle. Aquí nadie puede ser indiferente a lo que está ocurriendo, y ahora es cuando viene más lucha, más pelea, más firmeza y la calle tiene que ser determinante, en cuanto a estar en correspondencia con esa mayoría de países del mundo que miran esto con preocupación y no reconocerán los resultados de este proceso.

