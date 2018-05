Américo de Grazia a ND: El ELN asumió seguridad de las minas en Bolívar con el visto bueno de la Fuerza Armada

Enrique Meléndez / 16 may 2018.- Según denuncia del diputado Américo de Grazia (Causa R), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia está eliminando y desplazando a los pranes que hasta ahora le garantizaban a las transnacionales del oro, del coltán, del uranio y diamantes la seguridad de las minas, lo que, a su juicio, constituye una incursión extranjera en nuestro territorio.

¿Qué nos puede decir acerca de una incursión de un grupo guerrillero en las minas del sur del estado Bolívar?

-Lamentablemente, la gran prensa venezolana no ha cubierto ese evento trágico en el sur de Guayana; como sí lo ha hecho la prensa y la televisión colombiana que se trasladaron hasta el sitio, y recogieron el testimonio de las víctimas. Lo que sí es cierto es que el Ejército de Liberación Nacional (ELN), bajo una fachada llamada Frente Bolivariano de Liberación, vamos a decir, una modalidad venezolana, está operando en la zona sur del estado Bolívar.

-Está operando en las áreas mineras liquidando a los pranes que actúan en esa zona, y asumiendo ellos, bajo la consigna de que se acabó el malandreo, la dirección de las minas. Esto se hace con el visto bueno de las fuerzas armadas; porque los testigos manifiestan que esta gente, de la guerrilla colombiana, se trasladan en vehículos oficiales por la zona; una zona que está militarizada, y que ahora pasa a estar dirigida por el ELN.

-El propósito de esto, a nuestro juicio, por lo que hemos indagado e investigado, es que éstos son los que, de alguna manera, pueden garantizarle a las grandes transnacionales sus operaciones en las minas, y no los pranes que, sin lugar a dudas, también operaban con la venia de la élite militar venezolana, pero que no gozan de la confianza ni de la disciplina que puede garantizar el ELN, más que el pran A, B o C.

-De modo que este es un acuerdo ya de carácter internacional, y esto se hace cada vez más evidente, cuando hace cosa de una semana se le aprueba a las empresa Golf Reserve el permiso ambiental para operar en la zona que hoy está ocupando la guerrilla del ELN, o sea, parece que todo esto va encaminado, justamente, a garantizarle a estas transnacionales y a estas empresas auríferas sus operaciones, como en efecto se lo han garantizado en el área del coltán, el área del uranio y en el área de los diamantes al suroeste del estado Bolívar e, incluso, en el estado Amazonas.

-Allí el ELN opera de manera directa; lo que significa que ya el acuerdo adquiere una trascendencia distinta o mayor a la que se sostenía hasta este momento. Ese es el origen de la situación. Por supuesto, ahí no entran a dialogar, sino que ya tienen identificados quienes son los pranes que operan en las minas, y todo aquello que tienen que ir liquidando, sacando del camino, sin ningún tipo de complejo, y así es como están operando en todas las minas de Guayana. Pero comenzaron por el municipio Sifontes, El Callao y Roscio. Esas son las tres áreas que hoy están prácticamente intervenidas por el ELN.

¿Cuántos muertos se han reportado hasta el momento?

-La masacre más notable de los últimos tiempos de la que se tiene conocimiento es la masacre de Sicrapa; donde hubo 18 muertos; sin embargo, los testigos hablan de una treintena de muertos; por supuesto, los cadáveres no aparecen, entre las minas del Caulín, El Muertico, El Cuadro y Florinda, que son las minas; en donde, según los testigos, hubo enfrentamientos, y ahí fueron liquidando a todos aquéllos que operaban con armas como grupos paramilitares; pero que estaban dirigidos, fundamentalmente, por pranes.

¿Por qué los pranes no ofrecían esa garantía?

-Porque los pranes obedecían a acuerdos más de carácter bilateral: el general con el pran, o sea, cada mina estaba distribuida con un general distinto. Esto ya tiene otra dimensión; que es ya un acuerdo de Estado, más que bilateral entre el general Y y el general Z. Nosotros denunciamos en una ocasión que, a partir de los acontecimientos del 26 de septiembre del año 2006, con la masacre de la Paragua, las fuerzas armadas, que eran las que controlaban las minas a través de la Guardia, la Marina, la Aviación, el Ejército y las Milicias, le quitan la responsabilidad a estos componentes para operarlas a través de los pranes.

-Hoy la historia es distinta. Quieren desplazar a los pranes, y por eso hay enfrentamientos y muertes violentas. Porque estos pranes no operaban ahí de gratis, sino que operaban también con armas que se las entregaban por los caminos verde oliva, eso está recogido en el informe Lezama y en el informe Curvelo que, oportunamente, también nosotros publicamos como elemento de prueba de que eso operaba exactamente así.

-Ahora necesitan mutar a una instancia superior para garantizar los ingresos, y pasar del rentismo petrolero al rentismo minero, asegurando que los pranes depongan el control, y no sean las fuerzas armadas, sino la propia guerrilla colombiana, en este caso el ELN, y que ha operado con éxito (entre comillas, porque se trata de una acción criminal y antisoberana) en el Amazonas, y ellos se han ido desplazando hacia Guayana.

-De hecho, operan en el Municipio Cedeño, en el Municipio Sucre, en el Municipio Sifontes, en el Municipio El Callao y en el Municipio Roscio, es decir, en cinco municipios de los once que componen el estado Bolívar; con ánimo, incluso, de ponerle control a todo. Ahora, el ELN ya tenía el control del diamante, el control del coltán, el control del uranio y el control del oro; así como la droga.

En este caso se puede hablar de una incursión extranjera, ¿no le parece?

-Claro, ese es parte del fariseísmo del régimen de Nicolás Maduro y su pandilla; porque, si algo no tiene el régimen de Maduro es autoridad moral para reclamar patriotismo. Un gobierno que, prácticamente entregó los registros, las notarías, la cedulación, los pasaportes, la industria petrolera para que los operaran otros países, como es el caso de Cuba; como el caso de China, como el caso de Rusia, violando incluso normativas de carácter constitucional; obviamente, que no tiene ninguna lección que darnos en materia de soberanía, en materia de patria, en materia de nación, en materia de respeto constitucional y de República.

-Esa es la situación que, lamentablemente, hoy se vive en Venezuela. El hecho de entregar pasaportes a alianzas islámicas; de hacer uso; hurgar de los recursos del Estado, para favorecer en campañas electorales a otros candidatos de distintos países del mundo nos da idea de en manos de quien estamos. Eso pone en evidencia una vez más la naturaleza del régimen, que estamos combatiendo.

-No estamos hablando ya de grupos políticos que están al frente del poder. Imaginémonos a un Pablo Escobar al frente del Palacio del Nariño, al frente del Ministerio de Defensa, al frente del Sebin o al frente de los organismos policiales. Estamos hablando de un territorio donde se conjuga Estado, partido, gobierno como una sola cosa; donde no hay separación de poderes. Donde se hace uso y malversan; no solamente los fondos públicos, sino que no tienen límites, por ejemplo, en que toda la hegemonía comunicacional del aparato del Estado está en manos de un grupo criminal.

¿Ese rentismo no le deja nada al Estado venezolano en términos fiscales?

-Lo que deja es miseria. Aquí hubo tres grandes acontecimientos de impacto ecológico en Venezuela: la llegada de los europeos a nuestra tierra; la aparición del petróleo y el Arco Minero, y no tengo la menor duda en calificar el Arco Minero como el impacto más desastroso desde el punto de vista ecológico, étnico, económico, fiscal, social, epidemiológico en nuestra historia republicana. Por supuesto, no podemos hablar de beneficios fiscales cuando lo que está recibiendo Venezuela es la ñapa de lo que se llevan las grandes elites políticas, militares, transnacionales, ELN, pranes y lo que nos dejan a nosotros es paludismo, difteria, fiebre amarilla y la tragedia ecológica más grande que se ha dado en Venezuela.

