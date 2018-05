Alvarado: Inflación venezolana se posiciona como la más alta de Latinoamérica

Jennifer Suárez / 7 may 2018.- El diputado y miembro de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, Ángel Alvarado, aseguró este lunes que la hiperinflación venezolana tiene un promedio del 75 % mensual en la variación de los precios, esto lo ubica “en la más alta de América Latina”.

“Las cifras de inflación son escandalosas y lamentables. El bolívar se está pulverizando. Si nosotros seguimos este ritmo, entonces la hiperinflación venezolana se podría ubicar entre los 80 y los 100 mil porciento interanual, se convertiría por mucho en la más alta de América Latina y superaría a Nicaragua que fue de 23 mil por ciento y ya estaría en el ranking de la más alta a nivel mundial”, dijo durante una entrevista en el programa Por Donde Vamos en Unión Radio.

Lee más: AN: Inflación de abril fue de 80% y la anualizada va por 13.779%

Aseguró que la única variable para que la inflación no siga subiendo es que “Maduro deje de perpetuarse en el poder, esa es la única razón por la que estamos en esta situación”.

“Los únicos países que han vivido situaciones económicas como en Venezuela han sido Hungría o Alemania luego de la II Guerra Mundial. Esto se puede solucionar, pero se necesita de voluntad política”, destacó.

OEA

Alvarado resaltó la importancia del tema venezolano a nivel mundial. “El tema venezolano se ha convertido en algo bastante complicado y discutido, los problemas que está generando la migración venezolano, también tuvimos hoy el tema del plan del Vaticano, es decir, el tema de Venezuela es sumamente delicado y el canal humanitario sigue sin abrirse”, dijo.

“La solicitud que hizo hoy Estados Unidos al resto de los países de la región yo creo que no solo tiene que ver con los venezolanos sino también para genera presión al Gobierno”, recalcó.

El parlamentario señaló que “en la OEA no puede estar un país que no es democrático, no es un tema de consecuencias sino de principios”.

“La democracia no es solamente elecciones, pero el solo hecho de que ni siquiera haya elecciones libres ya es suficiente para entender que Venezuela no es un país democrático”, explicó.

Divisas

El diputado enfatizó que “el único mercado de divisas legal es el Dicom y es controlado por el Gobierno de Nicolás Maduro, lo demás son mercados negros. Sanear el mercado de dividas es sanear el Dicom, eso es lo que se debe hacer”.

“Lo ideal es plantear un mercado libre, donde las personas con un precio estipulado de mercado puedan demandar dólares y bolívares, pero obviamente con una economía donde la inflación sea la más alta del mundo”, sentenció.

vaya al foro

Etiquetas: Ángel Alvarado | divisas | inflación | OEA | venezolanos