Almagro: Sanciones al gobierno de Venezuela son para rescatar a su pueblo

ND / 7 may 2018.- El secretario general de la OEA, Luis Almagro, precisó este lunes que en este mundo independiente “los intereses de un país afectan a los demás”.



“La corrupción, la delincuencia transnacional y la amenaza del terrorismo son desafíos de seguridad que atraviesan las fronteras y requieren soluciones multidimensionales. La principal amenaza contra nuestra sociedades y las democracias provienen de la desigualdad, la intolerancia, la discriminación, la corrupción, la violencia, las violaciones de derechos humanos, el financiamiento ilícitos de campañas electorales y la influencia del crimen organizado en nuestros sistemas políticos”, manifestó.

Almagro también se refirió a las elecciones presidenciales que se realizaran el próximo 20 de año en el país. “Para que más tengan una posibilidad autentica de autorrealización humana, necesitamos más derechos humanos, no menos. Un Gobierno no puede ser democrático si rechaza la realización de elecciones libres. No se puede tornar como democrático a un Gobierno que no garantiza unas elecciones libres, transparentes y justas. Cuba y Venezuela”, dijo.

“La Secretaria General reconoce la suspensión de Nicolás Maduro a partir de la investidura por parte del Tribunal Supremo de Justicia, pedimos sanciones para acabar con la dictadura, sin dobleces, sin dudas. La peor sanción petrolera contra Venezuela es como el Gobierno de Maduro arruinó a Pdvsa. Ha sido hambre, dolor, sufrimiento. Sanciones para rescatar los derechos humanos de los venezolanos”, destacó.

Y agregó: “Ojalá estas acciones hubiesen sido hace tres años, les hubiésemos ahorrado mucho dolor al pueblo venezolano. No le podemos negarle justicia y libertad a una nación, porque de ser así la tendríamos como rehén”.

“Sabemos bien como luce el deterioro de la democracia, la eliminación de la independencia de los poderes y la corrupción de los recursos públicos para aprovecharse en sus intereses comunes. Han privado los derechos civiles eliminando las voces de los ciudadanos. Queremos creer que en un continente democrático, pero los ciudadanos han tenido que pagar un alto precio. El número de víctimas ha seguido creciendo”, recalcó Almagro.

El diplomático indicó que hay consecuencias de “hacerse la vista gorda ante situaciones como estas, porque casi siempre tienen un resultado negativo. Hemos visto como la desestabilidad se ha desbordado en un país por culpa de un dictador que lo único que ha logrado es que los ciudadanos de un país migren a otros en busca de un mejor futuro, pero ellos son los soberanos de un estado. Los ciudadanos nunca son los enemigos del estado”.

“Ninguna cantidad de poder o de riqueza vale la pena por el costo de la democracia en un país. Tenemos un papel fundamental en apoyar a los estados miembros. Seguiremos trabajando en la denuncias para que esta nación logre salir de esta crisis”, sentenció.

Etiquetas: crisis venezolana | Luis Almagro | OEA