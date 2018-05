Alimenta Solidaridad: Antisociales dejaron sin comida a 120 niños en La Vega

Betsy Alvarado V. / 7 may 2018.- El coordinador del programa Alimenta Solidaridad, Roberto Patiño, denunció este lunes que varios antisociales robaron comida del comedor de la escuela de Fe y Alegría Andy Aparicio, ubicada en la parte alta de La Vega, dejando sin alimento a 120 niños.

Patiño dijo durante una entrevista al periodista Cesar Miguel Rondón, que el suceso se originó el 1 mayo y presume que unas tres personas fueron las que cometieron el delito, razón por la cual -decidieron ese mismo día- salir a las calles y alzar su voz en protesta a esta situación que considera “una metáfora” de lo que está sucediendo en el país”.

“Esta situación del robo lamentablemente dejó por toda una semana a los 120 niños que ahí comen sin la posibilidad de almorzar (…) Un grupito nos trata de robar el futuro, pero ante eso y ante estos que se quieren atornillar en el poder (Gobierno), nos queda la organización, levantar nuestra voz”, expresó.

Mencionó que el programa Alimenta la Solidaridad opera desde hace 2 años, específicamente desde mayo del 2016 cuando se agudizó la crisis en el país.

“Nosotros en Mayo de 2016 hace precisamente dos años haciendo las cantidades de prevención de violencia en el oeste de Caracas, nos empezamos a encontrar muchos niños que nos pedían comida, y desde nuestro punto de vista no hay nada más injusto y más urgente que un niño que no come porque no va a poder desarrollar la mejor versión de sí mismo; por eso, decidimos ir a las comunidades donde veíamos la combinación de dos cosas, por un lado la necesidad y por otro el compromiso real de ser los protagonistas de la solución”, destacó.

Comentó que la organización se encarga básicamente de llevarle a la comunidad los ingredientes para la comida y luego la comunidad pone todo lo demás como los espacios y la mano de obra.

El programa Alimenta Solidaridad beneficia a alrededor de 1.100 niños de comunidades vulnerables de toda Caracas, de los cuales 120 son de La Vega.

Etiquetas: Alimenta Solidaridad | comida | niños