Betsy Alvarado V . / 11 may 2018.- El arquitecto Alfredo Cilento, miembro de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, aseguró este viernes que en estos últimos 20 años el Gobierno ha construido alrededor 700.000 viviendas nuevas, unas 35.000 casas por año, siendo la cifra de producción de vivienda más baja en la historia de Venezuela.

La aseveración fue hecha durante una entrevista concedida al periodista Cesar Miguel Rondón, con el propósito de desmentir al presidente Nicolás Maduro, quien le aseguró el jueves a una mujer en el estado Yaracuy que le exigía una casa que “en los últimos 200 años nunca hubo vivienda para el pueblo”.

“Eso es tan falso por lo siguiente; en estos últimos 20 años el Gobierno ha construido alrededor 700.000 viviendas nuevas, unas 35.000 viviendas por año, eso es inferior a la producción del Instituto Nacional de la Vivienda en los años 60-70 cuando la población de Venezuela era la tercera parte, es decir, la eficiencia del Gobierno éste que estamos sufriendo, en materia de producción de vivienda ha sido la más baja de la historia”, dijo.

De igual forma, alertó que en las circunstancias actuales con el nivel de hiperinflación creciente en el país, el tema de la vivienda no tiene absolutamente ninguna prioridad.

“Ponerse a construir viviendas nuevas en la circunstancia que está el país, eso no tiene sentido. En Venezuela la máxima prioridad tiene que ver con darle qué comer a la gente y eso significa recuperar la agricultura, la ganadería, la agroindustria, la industria, devolver las tierras confiscadas a los productores, devolver las empresas confiscadas a los propietarios”, aseveró.

Cilento mencionó que el Gobierno tiene ahorita en sus manos alrededor de 800 empresas que, a su juicio, lo único que producen es pérdidas. “Eso hay que devolvérselo a sus legítimos propietarios o privatizarlas” para poder recuperar la producción de alimentos.

“Para que esto sea viable la vivienda no puede tener prioridad porque la prioridad está en mejorar los sistemas de vialidad y transporte para poder facilitar la recuperación de la producción; resolver el problema de generación, distribución y transmisión de electricidad porque sin electricidad no se puede reactivar la producción; resolver los problemas de suministro de agua porque sin agua no se puede recuperar la producción”, destacó.

El arquitecto dijo que el sector privado tampoco va a construir viviendas porque no las pueden vender. “Aquí las pocas viviendas que se han construido por parre del sector privado en los dos últimos años, alrededor de 10.000 en el 2016 y menos de 5.000 en el 2017, todas son viviendas de alto costo que son vendidas en dólares”.

Indicó como otro punto importante, el tema de abatir la hiperinflación. “Lo que significa devolverle al Banco Central de Venezuela su independencia y eliminar el financiamiento monetario del Banco Central a Pdvsa y al Gobierno, esas son las medidas que también hay que tomar.”

En este contexto, reiteró que actualmente el Gobierno no tiene presupuesto para construir viviendas ni mucho menos “las puede seguir regalando porque no tiene recurso y tiene que recuperar la inversión”.

