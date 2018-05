Alfonso Marquina: ¿Qué va a decir Falcón el 20, que perdió en buena lid?

ND / 6 may 2018.- El diputado larense Alfonso Marquina criticó duramente al candidato presidencial Henri Falcón por no haberse retirado a pesar de no contar con observación internacional y de las continuas violaciones de los acuerdos electorales.

Así lo dijo en el programa de Carlos Croes por Televen – grabado el jueves.

“Lamentablemente en Venezuela, en los últimos años, hemos visto que el voto no refleja la verdadera intención del pueblo de Venezuela. Y tenemos un candidato que dice ser de oposición (en referencia a Henri Falcón) que él sabe que todo lo que estoy diciendo es verdad”.

Marquina entonces mostró recortes de prensa de Falcón durante la campaña para las elecciones de gobernadores – elecciones que Falcón perdió en Lara – en las que exigía suspender las reubicaciones “maquiavélicas” de centros electorales. Dijo Marquina: “En el estado Lara, cuatro días antes de las elecciones eliminaron 35 centros de votación impidiéndole a 92 mil electores que ejercieran el derecho al voto”.

También mostró tuits de Falcón el día de la elección haciendo un llamado a la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, y al ministro Vladimir Padrino López para “hacer cumplir la ley”.

“¿Qué quieres decir con eso?”, preguntó Croes.

“El señor Henri Falcón dijo: si no hay observación internacional me retiro, pero no se ha retirado; el señor Henri Falcón dijo que iba a denunciar la violación de los acuerdos electorales. Bueno aquí estamos viendo que se violan los acuerdos todos los días; aquí hay cadenas de manera abusiva que favorecen al candidato presidencial (oficialista); aquí se están viendo todo tipo de hecho, incluso de violencia… y, ¿qué es lo que me angustia? Falcón, después de denunciar todos esos hechos, al final terminó admitiendo la derrota y diciendo que había perdido en buena lid. La pregunta que yo le hago el señor Henri Falcón es: ¿esta es la película que vamos a ver los venezolanos el 20 de mayo?”.

