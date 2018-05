Alejandro Ratti declina a favor de Falcón

ND / 8 may 2018.- El candidato Alejandro Ratti renunció este martes a sus aspiraciones presidenciales para ofrecer respaldo a la candidatura de Henri Falcón. “No queremos engañar a los venezolanos, estamos llegando a esta coincidencia por el país”, dijo Ratti durante la rueda de prensa donde oficializaron ambos esta alianza.

Recomendó al resto de los aspirantes dejar a un lado el “orgullo” y la “soberbia” y entender que la prioridad son los venezolanos.

“Aquí es necesario salir a luchar por levantar a Venezuela de la destrucción en la que se encuentra. Podemos salvarla, podemos hacerlo. Lo primero es dejar el orgullo y la soberbia por debajo del piso. Aquí no hay nada más importante que el pueblo de Venezuela y la tierra donde nacimos. No estoy de acuerdo en poner por encima de los venezolanos el orgullo…la mayor lucha fue lograr la unidad y gracias a Dios se logró con todo un pueblo que quiere salir de esta situación”.

Y agregó: “Le quiero decir a toda Venezuela la verdadera unidad nacional hoy se ha consolidado. La verdadera unidad nacional está demostrada hoy en la candidatura de Henri Falcón”.

Por su parte, Henri Falcón, agradeció el respaldo de Ratti y pidió al resto de los candidatos que sigan el ejemplo.

“Lo que está en juego no es una candidatura sino el destino del país. No convocar a una unidad es condenar prácticamente a Venezuela a más miseria y hambre”.

En ese sentido enfatizó el llamado al candidato Javier Bertucci y Reinaldo Quijada a entender que no es momento para un cálculo particular y partidista sino “salvar” a Venezuela.

“Allí está la historia. Decidamos nosotros si quedamos para la historia por tener un acto de desprendimiento o si seremos reconocidos por no haber asumido esa actitud y habernos cobijado en la mezquindad para generar más allá del ventajismo del gobierno, una posibilidad de éxito ante la debacle”.

Aseveró que la mayoría de los venezolanos quiere “que Nicolás Maduro se vaya y nos deje reconstruir el país en paz. Pero Maduro podría ahorrarle muchas cosas al país si se retirara”.

Además, reiteró que su adversario no es la MUD o el Frente Amplio sino el mandatario Nicolás Maduro “y el combo que han asumido para sí el control de las instituciones en Venezuela. ¿Y no vamos a darle la cara al país?”.

Henri Falcón dijo que no es la hora de que la dirigencia política se esconda. “Hay dirigentes que hablaban todo los días y ahora no hacen nada, la gente muriendose en la calle y no dicen ni pío”.

Sobre el llamado a un diálogo nacional luego del 20 de mayo hecho por el aspirante a la reelección Nicolás Maduro, sentenció que “Si vamos a dialogar y concertar, pero sin ti Nicolás Maduro. Con Henri Falcón como presidente de Venezuela si inicia la verdadera conciliación del país”.

Etiquetas: Alejandro Ratti | alianza | candidatos | Henri Falcón