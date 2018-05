¿Qué hacer el 21 de mayo?

l título de este comentario es una pregunta que dejó de ser de las 64 mil lochas (octava parte de la que fue nuestra unidad monetaria), expresión popularizada en el programa Monte sus Cauchos.. de la RCTV clausurada hace 11 años. La cifra equivalía a Bs 8 mil, suficientes para adquirir un lujoso carro. Gobiernos democráticos del mundo que enternecidos por la crisis humanitaria a la cual nos somete el castrense narco régimen, que de castrista pasó moscovita. A los viajes a Rusia del Presidente Nicolás Maduro y del General MinDefensa, de nombre atractivo en la cuna del comunismo, Vladimir Padrino, siguió la camarada rectora del Concejo Electoral Tibisay Lucena a quien ofrecieron enviar delegación a la crisis comicios del 20 de mayo.

Su periplo incluyó a Etiopía y Túnez. Nada le importó las 28 naciones de Unión Europea, ni el análisis de la OEA, que en consejo permanente extraordinario convocado a petición de Washington y 11 miembros del Grupo de Lima. Ya en febrero se aprobó instar a cancelar esas elecciones y presentar un “nuevo calendario” para unos comicios “con todas las garantías” democráticas.

Como un hecho dan la reelección del funesto mando. El comisario general del Sebin, Freddy Bernal, ministro de Agricultura Urbana y Periurbana, jefe de los CLAP y protector del Táchira, afirma que NM “se queda para largo”.

Embriagado por el triunfalismo Henry Falcón declara que “quien va ganando no se retira”. Su asesor económico, Francisco Rodríguez, recurre a las encuestas que le dan entre 10 y 15 puntos porcentuales. “NM está tan mal que puede llegar de tercero”.

Para el analista Juan Luis Hernández Machado, HF es mucho mejor en las encuestas que en los resultados electorales. Perdió su reelección como gobernador de Lara por la más alta diferencia de votos a favor del oficialismo. La candidata paracaidista de NM, sin liderazgo regional le derrotó con una diferencia de más de 140 mil votos.

En artículo: ¿Por qué aspiro a la presidencia en Venezuela? publicado en The New Times, HF expone alegatos coincidentes con quienes decidieron no participar en el proceso.

“Abuso de poder del régimen hace inviable unas elecciones libres y justas. Tienen razón en denunciar (que) NM persigue a líderes de oposición, suspendió partidos, llenó instituciones electorales con sus partidarios y usa descaradamente recursos públicos en su campaña. Las elecciones presidenciales sucederán en un campo de juego inclinado a favor del gobierno”

Califica de legítimas las preocupaciones que “nuestra participación legitime un proceso fraudulento. También temen que pueda decaer el apoyo internacional que hemos logrado…Y si el régimen decide robarse esta elección, que cuente con que me encontrará en las calles, al lado del valiente pueblo, luchando para que se respeten los resultados”.

Se ha polarizado la elección presidencial entre NM y HF y se subestima a los otros candidatos: Javier Bertucci, Luis Alejandro Ratti y Reinaldo Quijada.

Juan Cruz, asesor de Seguridad Nacional del presidente Trump: dice que: “no aconsejaríamos un golpe de estado, pero tampoco está descartado”. Propuso “negociaciones multilaterales”, un “gobierno de transición” y castigo para “cierta gente”.

Interrogante del titular del comentario responde a la mudez de líderes que se dicen de la oposición.

Dando por descontado el final del inconstitucional proceso convocado por una fraudulenta constituyente rechazada mundialmente, la meta del 21 de este mes es salir de la dictadura militar inmadura, la cual quedará deslegitimada.

Deseamos cese del protagonismo individual y grupal y que se concrete frente único de lucha en todo el país, porque el hambre no está centralizada en Caracas.

Al margen: Se van del país a “lavar pocetas”, dice el sumiso militarista Nicolás Maduro. Antes de ingresar a la corrupta burocracia el paisano ser jamás había sabido lo que es sudar la frente para ganarse la vida. Por algo lo llamaban reposero.

