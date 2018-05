“El Abogado del Diablo” y José Vicente Carrasquero: Pence, la falta de democracia y el derecho a intervenir

ND / 12 may 2018.- Las recientes declaraciones del vicepresidente estadounidense Mike Pence sobre Venezuela, en el marco de una reunión de la OEA, fueron analizadas en una conversa entre Orlando Viera-Blanco, El Abogado del Diablo, y José Vicente Carrasquero, en su programa de YouTube, La Venezuela Ideal, grabado en España.

“Cuando se habla de imponer democracia no se está hablando de injerencia – dice Carrasquero, matemático de la USB y doctor en Ciencias Políticas – porque la democracia en el hemisferio occidental es un valor superlativo. Entonces, cuando no hay democracia en un país, debe haber intervención y ese fue el hilo conductor del discurso de Pence y del discurso de Almagro, cuando Almagro introduce a Pence en la reunión de la OEA, es decir, en Venezuela no hay democracia y como no hay democracia, eso nos da a nosotros el derecho de tomar las medidas conducentes a recuperar la libertad y la democracia para el pueblo venezolano, y eso lo dijo Pence varias veces”.

Por su parte, el abogado Viera-Blanco precisó: “A mí me gustó el discurso de Pence. Creo que no menos de cinco máximas quedaron sembradas en ese discurso: Maduro es un dictador; en Venezuela existe un Estado fallido y forajido; tenemos que arreciar y presionar para que Maduro ceda y se vaya; tenemos que ayudar a los venezolanos por la tragedia humanitaria por la que está atravesando; y número cinco, y como dicen los americanos, no por último no menos importante, Estados Unidos está comprometido con continuar con los procesos sancionatorios en contra de Venezuela”.

