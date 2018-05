Abogado de Andrés Velásquez a Lucena: Usted mintió

ND / 19 may 2018.- El representante legal de Andrés Velásquez rechazó este sábado las declaraciones de la rectora Tibisay Lucena quien aseguró que la impugnación que introdujo el excandidato a la gobernación de Bolívar “no está” en el CNE sino en la Sala Electoral del TSJ.

El abogado Miguel Gómez Muci dijo que “fue sorprendido por dichas declaraciones emitidas el jueves en la noche en una edición especial de “Vladimir a la 1” por Globovisión.

“Eso está en la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia”, aseguró Lucena “El CNE, ahorita, (…) no tiene nada qué opinar sobre eso porque eso está en la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia”. “Más adelante, ante la pregunta de Vladimir Villegas sobre cuándo el CNE verificó los resultados de la elección en esa entidad y cuál fue el resultado definitivo, Lucena respondió que “el resultado oficial es el que el Consejo Electoral dio el día de la elección”.

Lea más: Lucena: Impugnación de Andrés Velásquez no está en el CNE

El jurista desmintió a Lucena al recordarle que el resultado no fue el que se dio el CNE el día de la elección. “Eso es falso. El resultado del CNE fue dado tres días después, el día 18 (de octubre), antes de la 1:00 am entre gallos y medianoche. Su declaración no corresponde a la verdad de los hechos”.

Gómez Muci agregó informó que en la semana del 7 de mayo asistió a la Consultoría Jurídica del CNE, y “allí no se nos facilitó el expediente, pero fuimos informados que aún no se había producido la decisión”.

“Señora Lucena, yo me preguntó: ¿Cómo un recurso que está sometido al conocimiento del ente que usted dirige puede remitirse sin haber sido decidido y sin que el afectado por esa decisión hubiere interpuesto el recurso de Ley? En buen derecho tal posibilidad no es explicable”, refutó.

“Quisiéramos que nos explique, señora Lucena” – prosiguió-, “¿cómo se habría producido la remisión de nuestro Recurso cursante ante el CNE, a la Sala Electoral del TSJ, sin previa decisión del Directorio del órgano comicial, y a espaldas del elector… sin nuestra expresa notificación”.

Lea más: Andrés Velásquez: Nadie pensó que el CNE podía llegar a manipular números

Gómez Muci puntualizó que el CNE no ha explicado aun al país cómo en los once boletines correspondientes a igual número de actas que daban el triunfo a Andrés Velásquez, los votos escrutados fueron incrementados en número de 1.853 para proclamar –indebidamente- al candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela, el militar Justo Noguera Pietri, “con una diferencia de 1.471 votos, los cuales éste nunca obtuvo en la urnas electorales”.

“Por situaciones como esa el CNE es hoy día un organismo carente de credibilidad ante el país”, concluyó.

vaya al foro

Etiquetas: Andrés Velásquez | CNE | impugnación | Lucena