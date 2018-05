(10:00 a.m) Alfredo Romero: Aún no han sido liberados los menores detenidos en El Helicoide

ND / foto: @VPITV / 18 may 2018.- El director del Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, confirmó este viernes que todavía no han sido liberados los seis menores de edad retenidos en El Helicoide desde el mes de enero, por manifestarse abiertamente en contra del gobierno de Nicolás Maduro. De acuerdo con la información suministrada en una rueda de prensa desde los alrededores de la sede del Sebin, los menores poseen boleta de excarcelación desde febrero, sin embargo, no se han ejecutado.

“Estamos desde ayer esperando la liberación de los seis menores de edad, recuerdo que ellos tienen boleta de excarcelación desde el 20 de febrero y la orden fue incumplida por el director del Sebin, pero además, tienen otra ratificación del 5 marzo, ayer hubo una tercer boleta de egreso y a esta hora (10:00 a.m) no han sido liberados”, explicó Romero.

Entre los jóvenes que deberían estar en libertad se encuentran Dylan Canache, Andrés Aserraf, Betzaida Martínez y Elianys Rodríguez.

Alfredo Romero indicó que la única información que manejan sobre la situación interna de El Helicoide, es el audio divulgado por el preso político Vilca Fernández, quien asegura que “todo está controlado”.

El abogado también hizo mención especial al caso de Juan Pedro Lares, joven venezolano-colombiano detenido desde hace 9 meses en el Sebin, sin una orden judicial.

“Es el caso más insólito de las irregularidades del Sebin, es un desaparecido forzoso, aun y cuando sabemos que está en El Helicoide; ni el fiscal ni la Defensoría del Pueblo tienen información sobre él”, acotó.

Sobre el traslado de los presos comunes a sus distintos centros penitenciarios, Alfredo Romero destacó que solo conoce la versión ofrecida por el fiscal Tarek William Saab, que fueron 72 detenidos los trasladados, algunos a Tocorón y otros a Tocuyito.

Antes de concluir las declaraciones, Alfredo Romero quiso aclarar a la opinión pública que si en algún momento Tarek W. Saab llegó a negar que habían menores de edad detenidos en El Sebin, es porque desde hace unos años, este centro de reclusión se había convertido en una caja negra donde la Fiscalía y el Ministerio Público tienen acceso. “Es por eso que seguramente desconocía esta información”, concluyó.

Etiquetas: Alfredo Romero | El Helicoide | Foro Penal | Sebin