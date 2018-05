05:17 p.m: Presos políticos denuncian que el Sebin entró a la fuerza al Helicoide

ND / 17 may 2018. / act: 06:10 p.m.- El preso político Vilca Fernández aseguró mediante un audio que efectivos policiales ingresaron a la fuerza a la sede del Sebin del Helicoide, donde los privados de libertad, entre ellos algunos políticos, mantienen un motín para exigir mejores condiciones y libertad para aquellos que tienen su boleta de excarcelación. A esta hora (05:17 p.m.) las autoridades no han confirmado la situación, mientras que los familiares denuncian la presencia de Wilmer Apóstol, director del Ministerio de Asuntos Penitenciarios.

“¡Auxilio! En este momento se están metiendo los cuerpos parapoliciales. Están atentando contra nuestras vidas. Hay mujeres y hombres aquí. Se están metiendo. ¡Auxilio por favor, a la comunidad internacional! Acaba de darle un infarto a un preso en estos momentos, a Richard Camargo…. No respetan derechos humanos, no respetan la vida de nadie. Pedimos a todos los venezolanos que se acerquen y que vengan al Helicoide porque están atentando contra nuestras vidas. Les habla Vilca Fernández”, dice el audio que fue compartido por VPItv en su cuenta de Twitter.

#ÚLTIMAHORA Vilca Fernández denuncia que le dio un infarto al preso político Richard Camargo mientras entran a la fuerza y disparando presuntos cuerpos parapoliciales al Helicoide. pic.twitter.com/zefkKtQpE7 — VPItv (@VPITV) 17 de mayo de 2018

Minutos antes el preso Lorent Saleh advirtió que el grupó armado del Sebin se disponía a entrar. “Urgente. Nos quieren asesinar. Nos quieren masacrar. Grupo armado del Sebin va a entrar”, escribió Saleh a través de su cuenta en Twitter (@LORENT_SALEH).

En otro tweet el joven detenido precisó que los presos políticos desde El Helicoide se están comunicando con sus familias. “Nos dicen que están a punto de entrar. Sienten que los van a entrar a matar”, destacó.

Saleh pidió la prsencia de la Cruz Roja, activistas de DDHH, organismos internacionales, prensa nacional e internacional y prensa. “Pedimos veedores para garantizar nuestras vidas… ¡Esto esta fuera de control!”, alertó.

Patricia de Ceballos, esposa del preso político Daniel Ceballos, también denunció la gravedad de lo que se está viviendo a está viviendo en El Helicoide.

“Queremos denunciar la presencia en El Helicoide del funcionario Wilmer Apóstol. Este señor de cuestionada reputación, que es director del Ministerio de Asuntos Penitenciarios, fue enviado para acá para tratar de coaccionar a los presos comunes a trasladarlos a otras cárceles, y está tratando de ingresar a la fuerza con la Unidad de Respuesta Inmediata, que son funcionarios que violentamente ya sabemos lo que hacen en las cárceles de este país”, dijo a los medios.

Aproximadamente a las 6 de la tarde un grupo de enviados de la iglesia católica llegó hasta la sede del Sebin en El Helicoide para conformar una mesa técnica que permita solventar la problemática dentro de los calabozos de dicho organismo.

Así lo informó el canal VPITV a través de su cuenta de Twitter. “Representantes de la Iglesia llegan hasta el Helicoide para la conformación de a mesa técnica para solventar la situación de los reclusos en el Sebin”.

