Barboza dijo que la AN no ha sido notificada sobre antejuicio a Maduro

ND / 10 abr 2018.- La Asamblea Nacional no discutirá este martes sobre el antejuicio de mérito contra el presidente Nicolás Maduro debido a que, hasta el momento, no han recibido la solicitud formal del TSJ en el exilio para que se autorice la continuidad del proceso.

El diputado Juan Pablo Juan Pablo Guanipa pidió el derecho de palabra y, en nombre de la Fracción 16 de Julio, solicitó modificar el orden del día “para incorporar el respaldo de la Asamblea Nacional a la iniciativa por el TSJ legítimo en torno al antejuicio de mérito contra el jefe del régimen Nicolás Maduro, tomando en cuenta que fue esta Asamblea Nacional quien designó y juramentó públicamente a estos magistrados”.

Lea más: TSJ/AN ordena privativa de libertad contra Nicolás Maduro y notificar a Interpol

Sin embargo, el diputado Omar Barboza explicó que, “de conformidad con la Constitución nacional, el TSJ debe solicitar autorización de la Asamblea Nacional para continuar el juicio contra el Presidente de la República”.

“Hasta este momento no le ha llegado a la directiva, que ha estado pendiente, la notificación constitucional para que asuma el conocimiento de ese tema de tanta trascendencia. Como lo ha hecho siempre, la Asamblea Nacional no elude el tratamiento de temas tan importante como el que ha planteado el diputado Juan Pablo García… Nosotros cuando seamos notificados formalmente por supuesto que esta Asamblea Nacional va a considerar ese tema”, sostuvo.

Ayer el TSJ en el exilio consideró que existen méritos suficientes para enjuiciar al presidente Nicolás Maduro y solicitó a la Interpol incluirlo entre las personas con alerta roja internacional por corrupción y legitimación de capitales.

“Esta sala del Tribunal Supremo de Justicia declara procedente la solicitud a la medida cautelar de privación de libertad en contra de Nicolás Maduro Moros (…) Se ordena notificar a la Fuerza Armada Nacional, al Cuerpo de Investigadores Científicas, Penales y Criminalísticas, pidiendo comunicárselo a todos los cuerpos de seguridad a los fines de que contribuyan al cumplimiento de esta orden”, reza parte de la sentencia.

La Asamblea Nacional no modificó el orden del día y comenzó a discutir el primer punto que es la problemática del agua que afecta a diversos sectores del país.

vaya al foro

Etiquetas: AN | antejuicio de mérito | Maduro | TSJ