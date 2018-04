Vizcarra: Maduro no irá a la cumbre pero sí puede entrar a Perú

ND / 10 abr 2018.- El presidente de Perú, Martín Vizcarra, reiteró este martes que el primer mandatario nacional Nicolás Maduro no está invitado a la Cumbre de las Américas, que tendrá lugar este viernes 13 y sábado 14) aunque aclaró que no está impedido de ingresar al territorio peruano.

“Él no ha sido invitado para participar de esta cumbre. (…) Él [Maduro] podría sencillamente ingresar por la frontera sin ningún problema. Lo que está claro es el mensaje que ha dado el país: el señor Maduro no está invitado”, aclaró Vizcarra durante una conferencia de prensa en el palacio de Gobierno.

Asimismo, expresó que en “un mundo civilizado y donde se respetan las buenas costumbres” él debería entender y aceptar que no está invitado. También expresó que el tema de Maduro en la Cumbre de las Américas es algo que han dejado atrás. “Para que la cumbre sea exitosa hay tantos temas a los que dedicarle tiempo que este tema que para nosotros, los organizadores, ya está superado”.

Días atrás, el presidente Nicolás Maduro declaró durante un acto de campaña que evaluará en los próximos días si asistirá a dicha reunión luego de catalogarla como una pérdida de tiempo.

