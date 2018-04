Cómo gestionar la Visa de Responsabilidad Democrática de Chile en seis pasos

Jennifer Suárez / 16 abr 2018.- El Gobierno de Sebastián Piñera, anunció el pasado 9 de abril la entrega de una visa especial de “responsabilidad democrática” a los venezolanos que se encuentran migrando del país.

Por ser una de las mayores oleadas de emigrantes al país, Piñera afirmó que había llegado el momento de “poner orden en este hogar”, pues se ha duplicado la tasa de extranjeros que viven en Chile, la cual hoy alcanza el millón de personas.

Ante esto, el Consulado de Chile publicó a través de Twitter los pasos y requisitos a seguir para poder tramitar dicho documento migratorio:

1- Para solicitar la Visa de Responsabilidad Democrática, debe acceder a la siguiente dirección electrónica del Sistema de Atención Consular (SAC)

https://tramites.minrel.gov.cl

2- En esta dirección electrónica debe hacer clic en la pestaña VISA y se abrirá el formulario de DATOS DE VIAJE. Al seleccionar el tipo de visa, debe elegir la alternativa “Visa de Residente Temporario, Responsabilidad Democrática”.

3- Ahí deberá completar sus datos personales, escanear y adjuntar la siguiente documentación como requisitos obligatorios :

Certificado de Antecedentes Penales (con vigencia de 90 días), debidamente Apostillado con código de verificación (legible). Se exceptúan los menores de edad para este requisito. Estos deben estar dirigidos a Consulado General de Chile en la República Bolivariana de Venezuela y el vencimiento de estos se cuentan a partir de la fecha de emisión de los mismos, no de la fecha de apostilla.

Pasaporte vigente. Si el pasaporte no tiene un mínimo de seis meses de vigencia, la persona debe pedir la prórroga del pasaporte y luego solicitar la visa.

1 fotografía de estudio a color 5 x 5, fondo blanco. Es importante pedirla en digital, ya que es la que se enviará al Consulado junto con los demás requisitos.

4- Una vez enviada esa información y verificada la correcta recepción de los documentos solicitados, se le enviará un correo electrónico informando respecto de la aprobación o no del proceso de la solicitud. Sólo en caso de que su solicitud sea aprobada, deberá efectuar el pago de la visa. Su costo es de Bs. 3.927.000 (sujeto a cambio según Dicom). Para la verificación del mismo, usted puede enviar un correo a la siguiente dirección: [email protected].

5- Para pagar este costo, solo en caso de ser aprobada su solicitud, el consulado le informará los datos y el mecanismo para concretar este pago.

6- Asimismo, con el propósito de estampar la Visa Democrática, el Consulado respectivo le asignará una cita, ocasión en la que deberá llevar el correspondiente comprobante de pago de la transferencia bancaria y los documentos solicitados en el punto N°2, en original y copia. Cabe señalar que este trámite es estrictamente personal tanto para mayores, como para menores de edad.

Cabe destacar que el Consulado de Chile aceptará 20 solicitudes de visa por día, además, son 20 días continuos para estampar y pagar la visa.

Según lo declarado por el Consulado, no se negará ninguna visa, todas serán aprobadas “siempre y cuando las personas no tengan problemas con los antecedentes penales. No importa si eres o no profesional”.

Con esta visa se le otorgará a las personas el RUT y permiso de trabajo, con lo que quienes la soliciten estarán de manera legal en el país.

El Consulado también resaltó como notas importantes que:

Se recomienda contar con la Visa de Responsabilidad Democrática aprobada y estampada en su respectivo pasaporte antes de adquirir pasajes aéreos o terrestres.

La Visa de Responsabilidad Democrática sólo será tramitada y otorgada por el Consulado General de Chile en Caracas y en el Consulado General de Puerto Ordaz. Esta visa no será otorgada en Chile ni en otros Consulados de Chile en el exterior.

El visado de Responsabilidad Democrática es para aquellas personas que desean residir en Chile. Aquellas personas de nacionalidad venezolana que deseen ingresar a Chile para hacer turismo por hasta 90 días, no necesitan visado.

