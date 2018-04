Vicepresidente de EEUU se reunió con representantes de la oposición venezolana

Jennifer Suárez / 13 abr 2018.- El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, se reunió este viernes con David Smolansky, ex alcalde del municipio El Hatillo; Carlos Vecchio, lider del partido Voluntad Popular; Julio Borges, ex presidente de la Asamblea Nacional; y Antonio Ledezma, ex alcalde de Caracas para conversar sobre la situación de Venezuela y “la crisis política y migratoria que vive el país”.

“Los principales candidatos de la oposición están en el exilio o en la cárcel, o han sido descalificados políticamente y no tenemos observadores internacionales calificados. De modo que pedimos que la comunidad internacional no reconozca estas elecciones”, afirmó Vecchio.

Señaló que, por esa razón, la oposición no está participando en las próximas elecciones del 20 de mayo. “Para nosotros sería muy importante destacar ese punto durante esta Cumbre de las Américas, transmitir a la comunidad internacional que no debería haber unas elecciones que no sean reconocidas internacionalmente”, explicó.

El vicepresidente Pence expresó su preocupación por Leopoldo López, el líder co-fundador de Voluntad Popular, que se encuentra bajo arresto domiciliario desde julio de 2017.

Pence se comprometió a imponer más sanciones al régimen de Nicolás Maduro y sus asociados e hizo un llamado a la comunidad internacional para adopten medidas similares.

Eddy Acevedo, representante de USAID, también participó en la reunión y aseguró que la ayuda humanitaria prometida para los refugiados venezolanos “es la suma más grande que han anunciado en los últimos años”, e irá mayormente a Colombia y una cantidad menor para Brasil.

Estados Unidos anunció un paquete de ayuda humanitaria adicional por 16 millones de dólares para los refugiados venezolanos en las Américas.

