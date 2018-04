Vicente Bello: No se están cumpliendo las garantías acordadas

Jennifer Suárez / 9 abr 2018.- El representante electoral de la Mesa de la Unidad Democrática, Vicente Bello, aseguró este lunes que el proceso electoral está avanzando “sin que se cumplan las garantías acordadas”.

“El proceso electoral está avanzando sin que se cumplan las garantías acordadas firmadas, por ejemplo, no viene observación internacional, no viene un organismo especializado en materia electoral”, dijo durante una entrevista en el programa Por Donde Vamos de Unión Radio.

Destacó que “aquí está en marcha una campaña electoral sin ningún tipo de limitación por parte del candidato del Gobierno”.

“Los miembros de mesa fueron sorteados y no se tiene información de que alguno de ellos haya sido notificado. No se ha actualizado el registro electoral (…) Lo que estamos viendo son unas violaciones y no se han visto señalamientos al respecto”.

Subrayó que “Henri falcón prometió retirarse de sus aspiraciones presidenciales si no venía observación internacional, sin embargo no ha hecho nada de eso”.

Etiquetas: elecciones 2018 | Vicente Bello